Мишина и Галлямов на Гран-при в Санкт-Петербурге получили в произвольной программе баллы выше собственного мирового рекорда

Мишина и Галлямов превзошли собственный мировой рекорд в произвольной программе.

На этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге фигуристы за выступление в произвольной программе получили 157,55 балла.

Мировой рекорд на турнирах ISU был установлен на чемпионате Европы 2022 года – тогда Мишина и Галлямов получили 157,46 балла.