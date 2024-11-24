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Мишина и Галлямов на Гран-при в Санкт-Петербурге получили в произвольной программе баллы выше собственного мирового рекорда

Мишина и Галлямов превзошли собственный мировой рекорд в произвольной программе.

На этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге фигуристы за выступление в произвольной программе получили 157,55 балла.

Мировой рекорд на турнирах ISU был установлен на чемпионате Европы 2022 года – тогда Мишина и Галлямов получили 157,46 балла. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoАлександр Галлямов
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
Невский лед
logoАнастасия Мишина
пары
рекорды
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