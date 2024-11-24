Мишина и Галлямов на Гран-при в Санкт-Петербурге получили в произвольной программе баллы выше собственного мирового рекорда
Мишина и Галлямов превзошли собственный мировой рекорд в произвольной программе.
На этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге фигуристы за выступление в произвольной программе получили 157,55 балла.
Мировой рекорд на турнирах ISU был установлен на чемпионате Европы 2022 года – тогда Мишина и Галлямов получили 157,46 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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