Дмитрий Козловский: «Я подвел, признаю, не попал в соревновательное настроение ни физически, ни психологически, ничего не получалось по ходу проката»

Козловский считает, что подвел пару в произвольной программе на Гран-при России.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидировали после короткой программы на Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге. В произвольной они допустили ряд ошибок и заняли итоговое второе место. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Козловский: Я подвел, признаю, не попал в соревновательное настроение ни физически, ни психологически, ничего не получалось по ходу проката. Хочу похвалить Сашу, которая сегодня тянула пару и прокат.

У нас очень сложная программа, интенсивная, без пауз, без возможности подышать. Получается она только в том случае, когда элементы нанизываются на музыку, в таком случае прокат получается цельным. Было достаточное количество моментов, которые не давали набрать силу, энергию, чтобы выдать результат лучше.

Обидно, что мы сделали худший прокат в сезоне, даже на тренировках так не катали. Сегодня было очень плохо, у меня ничего не получилось, Саша меня порадовала, она достойно выстояла. Мне, видимо, нужно что‑то поменять в себе, чтобы к чемпионату России подойти в оптимальной форме.

Бойкова: Наверное, по ходу проката мне надо, если что‑то идет не так, как‑то предотвращать, может, что‑то сказать. Это возможно сделать. Такой опыт тоже нужен, хорошо, что он произошел здесь. Надеемся, что больше в нашей жизни никогда не случится. Пусть он тут и останется.

Я выходила сегодня к прокату очень спокойно, потому что мы сделали очень много прокатов. Последний раз откатали произвольную программу в понедельник очень хорошо. Я себе об этом напомнила и старалась спокойной выходить. Я слышала, когда мы заходили на первую поддержку, что тренеры что‑то крикнули, но не разобрала, по‑моему: «Давай».

— Как понять «не в соревновательном настроении»?

Козловский: Это очень сложная субстанция, у каждого она разная. Нужно в любом состоянии демонстрировать ту работу, которую мы проделали. Это невозможно описать, можно только почувствовать. Наверное, спортсмен спортсмена понимает.

Бойкова: Это похоже на вдохновение. Когда ты встаешь и понимаешь, что прет, а если не прет — приходится бороться.

— Это сделает вас злее перед чемпионатом России?

Козловский: Сегодня не почувствовал силу. Посмотрим, еще месяц.

— Мешает ли вам то, что вы очень хотите победить своих соперников?

Козловский: Не сказал бы.

Бойкова: В каких‑то моментах мешает, в каких‑то подстегивает работать. Когда ты сильно устал, думаешь, что сейчас раскиснешь, а твои конкуренты где‑то работают. Дима всегда напоминает об этом на тренировках. А на соревнованиях мешает. Стараюсь концентрироваться на себе,.