Дмитрий Козловский: «Конкуренция растет, уже целых три пары участвуют. Еще немножко, и будет риск остаться без призовых. Я не про нас говорю, если что»
На этапе Гран-при России «Невский лед» выступают три спортивные пары. После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими – Ясмина Кадырова и Илья Миронов.
На этапе Гран-при в Казани выступали две пары.
«Присутствие наших главных соперников подстегивает, не дает расслабиться. Да и в целом, как вы видите, конкуренция растет, здесь уже целых три пары участвуют. А не две, как в тот раз.
Так что есть риск определенный, еще немножко, и будет риск остаться без пьедестала, кто-то останется без призовых. Я не про нас говорю, если что.
Это здорово, что так сложилось и до чемпионата России в рамках серьезного турнира у нас есть возможность посоперничать с одной из лучших пар мира.
После Казани усиленно работали над тодесом, но там ошибка была не столько техническая в самом тодесе, сколько в сложности исполнения на соревнованиях. Во время тренировок больше на этом концентрировались.
В целом у нас все хорошо, тренировочный процесс налажен. Не бывает такого, что приезжаем с какого-то турнира и с бешеными глазами начинаем что-то менять и перестраивать. У нас прекрасная система, в рамках которой мы существуем», – сказал Козловский.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий