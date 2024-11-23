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Дмитрий Козловский: «Конкуренция растет, уже целых три пары участвуют. Еще немножко, и будет риск остаться без призовых. Я не про нас говорю, если что»

Дмитрий Козловский оценил уровень конкуренции на Гран-при в Санкт-Петербурге.

На этапе Гран-при России «Невский лед» выступают три спортивные пары. После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими – Ясмина Кадырова и Илья Миронов. 

На этапе Гран-при в Казани выступали две пары. 

«Присутствие наших главных соперников подстегивает, не дает расслабиться. Да и в целом, как вы видите, конкуренция растет, здесь уже целых три пары участвуют. А не две, как в тот раз.

Так что есть риск определенный, еще немножко, и будет риск остаться без пьедестала, кто-то останется без призовых. Я не про нас говорю, если что.

Это здорово, что так сложилось и до чемпионата России в рамках серьезного турнира у нас есть возможность посоперничать с одной из лучших пар мира.

После Казани усиленно работали над тодесом, но там ошибка была не столько техническая в самом тодесе, сколько в сложности исполнения на соревнованиях. Во время тренировок больше на этом концентрировались.

В целом у нас все хорошо, тренировочный процесс налажен. Не бывает такого, что приезжаем с какого-то турнира и с бешеными глазами начинаем что-то менять и перестраивать. У нас прекрасная система, в рамках которой мы существуем», – сказал Козловский. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoСерия Гран-при России
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoсборная России
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Невский лед
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