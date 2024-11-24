Глеб Лутфуллин: «Сделал «бабочку» и понимал, что права на ошибку больше нет. Мужские соревнования сейчас проходит под девизом «Без права на ошибку»
Лутфуллин заявил, что болезнь сказалась на его выступлении на Гран-при в Петербурге.
Сегодня Глеб Лутфуллин занял третье место на Гран-при России «Невский лед». Победу одержал Владислав Дикиджи, вторым стал Дмитрий Алиев.
«Будем считать, что прокат был чистый, падения не было. Каких-то «громких» минусов тоже нет. Будем считать, что такой трудовой прокат.
Чувствую себя намного лучше на пятый день болезни. Немного здоровье сказалось на выступлении, но так как я спортсмен, то должен быть к этому готов.
Сделал «бабочку» и понимал, что права на ошибку больше нет. Это была единственная ошибка, которую я мог сегодня допустить. К сожалению, ее допустил. Мужские соревнования сейчас проходит под девизом «Без права на ошибку», – сказал Лутфуллин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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