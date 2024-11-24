Петр Гуменник: «Вероятность высока, что я продолжу катать пять четверных, все-таки ребята задали высокий уровень»

Петр Гуменник заявил, что продолжит исполнять контент с пятью квадами.

Сегодня Гуменник занял шестое место на Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге.

«Чувствую себя неплохо, одно из таких редких ощущений после произвольной, когда хочется еще раз откатать короткую и произвольную. Сил хватает.

Я еще с сентября начал тренировать контент с пятью четверными прыжками, на соревнованиях каждый раз немного облегчал программу, потому что на шестиминутках, на тренировках у меня часто лутц не получался, и я для подстраховки его убирал. В этот раз у меня и на разминке, и на тренировке хорошо он шел, поэтому я решил попробовать сделать пять четверных. К тому же после короткой программы была такая ситуация, что мне нужно было рисковать.

Думаю, вероятность высока, что я продолжу катать с таким контентом, все-таки ребята задали столь высокий уровень: уже много кто делает пять четверных, лутц и флип уже не редкость, на каждом этапе по несколько человек исполняют такой контент. Так что придется делать.

Когда сделал первый каскад в короткой, то со второго более легкого прыжка, риттбергера, было немного неожиданно упасть. Но на тренировках всякое бывает, иногда 10 раз прыжок делаешь, а на 11-й раз можешь упасть. Травма влияет разве что опосредованно, так вроде бы ничего не болит. Уже четыре месяца прошло», — сказал Гуменник.

«Люблю, когда две программы у меня разноплановые, чтобы мне не надоедало, чтобы было разнообразие. Для меня это нетрудно, на тренировках я могу каждый день катать по две программы, и это никаких серьезных ресурсов у меня не затрагивает.

К падению готов не был, шел на прыжок с мыслью о выезде. Когда понял, что меня потянуло к земле, не успел докрутить прыжок. Когда такой недокрут между четвертью и половиной оборота, такие падения выглядят впечатляюще», — цитирует Гуменника «Чемпионат».