  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дмитрий Алиев: «Доволен проявлением своего характера. Была холодная голова, с которой можно общаться, договариваться что к чему во время проката»
7

Дмитрий Алиев: «Доволен проявлением своего характера. Была холодная голова, с которой можно общаться, договариваться что к чему во время проката»

Дмитрий Алиев оценил выступление на Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Алиев занял на турнире второе место, победил Владислав Дикиджи. 

«Пришел к решению отойти от четырех четверных после первого этапа Гран-при, видно, что вылезали белые пятна, но в любом случае элементы были исполнены, их нужно просто довести до идеального исполнения.

Сезон рыбалки уже закрыт. Завтра схожу в баню, еще перед прокатом сказал это себе. Все мысли были только о бане. Еще в кино думаю сходить, в боулинг. Всегда берусь за что-то профессионально, хочется профессионально научиться в боулинг играть. Мой рекорд сейчас около 200 баллов.

Планирую оставаться в Петербурге, готовиться к чемпионату страны. Приезжает мой тренер из Китая, будем разрабатывать дальнейший план подготовки», — сказал Алиев. 

«Ощущения хорошие, безумно доволен проявлением своего характера. Была холодная голова, с которой можно общаться, договариваться что к чему во время проката. Хладнокровие помогло собрать элементы. Головой все еще внутри проката, хочется отдаться наотмашь публике и арене. Но эти эмоции будут, когда элементы пойдут уже на автомате, а не на таком контроле.

Вся подготовка сосредоточена на себе и собственных силах, параллельно хочется смотреть за прокатами других ребят. Безусловно, они сейчас задают планку в том числе и для меня, благодаря им я нахожусь в обойме спортивной формы. В том году у меня не было лутца на протяжении всего сезона. В этом я стал мудрее, лутц все чаще и чаще вставляю в программу.

Стараюсь не отставать от тенденции на усложнение, глядя на пять четверных, просто нужно с головой подходить, иногда и с четырьмя, и с тремя можно набрать очень высокие баллы. К чемпионату России будем думать, как можно усовершенствоваться в техническом плане, не теряя в стабильности.

Ребята все молодцы, за всеми слежу. Жму по-мужски всем руку. Со всеми в хороших отношениях. Слежу за Ильей Малининым, он для меня некий моторчик, который меня заводит. Хочется так же», — цитирует Алиева «Чемпионат». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
logoДмитрий Алиев
logoСерия Гран-при России
мужское катание
Невский лед
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Гуменник: «Вероятность высока, что я продолжу катать пять четверных, все-таки ребята задали высокий уровень»
39сегодня, 14:32
Владислав Дикиджи: «Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там»
15сегодня, 14:22
Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя
14сегодня, 14:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Козловский: «Я подвел, признаю, не попал в соревновательное настроение ни физически, ни психологически, ничего не получалось по ходу проката»
5 минут назад
Владислав Дикиджи: «Очень давно хотел побить планку в 300 баллов. Если бы все-таки не крутил тройной аксель, то пободрее докатал бы»
629 минут назад
Глеб Лутфуллин: «Сделал «бабочку» и понимал, что права на ошибку больше нет. Мужские соревнования сейчас проходит под девизом «Без права на ошибку»
438 минут назад
Мишина и Галлямов на Гран-при в Санкт-Петербурге получили в произвольной программе баллы выше собственного мирового рекорда
3839 минут назад
Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
13055 минут назадLive
⚡ Гран-при России. «Невский лед». Мишина и Галлямов победили, Бойкова и Козловский – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и
660сегодня, 14:39
Петр Гуменник: «Вероятность высока, что я продолжу катать пять четверных, все-таки ребята задали высокий уровень»
39сегодня, 14:32
Владислав Дикиджи: «Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там»
15сегодня, 14:22
Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя
14сегодня, 14:16
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
2сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
2вчера, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
18вчера, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
2вчера, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00