Дмитрий Алиев: «Доволен проявлением своего характера. Была холодная голова, с которой можно общаться, договариваться что к чему во время проката»

Дмитрий Алиев оценил выступление на Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Алиев занял на турнире второе место, победил Владислав Дикиджи.

«Пришел к решению отойти от четырех четверных после первого этапа Гран-при, видно, что вылезали белые пятна, но в любом случае элементы были исполнены, их нужно просто довести до идеального исполнения.

Сезон рыбалки уже закрыт. Завтра схожу в баню, еще перед прокатом сказал это себе. Все мысли были только о бане. Еще в кино думаю сходить, в боулинг. Всегда берусь за что-то профессионально, хочется профессионально научиться в боулинг играть. Мой рекорд сейчас около 200 баллов.

Планирую оставаться в Петербурге, готовиться к чемпионату страны. Приезжает мой тренер из Китая, будем разрабатывать дальнейший план подготовки», — сказал Алиев.

«Ощущения хорошие, безумно доволен проявлением своего характера. Была холодная голова, с которой можно общаться, договариваться что к чему во время проката. Хладнокровие помогло собрать элементы. Головой все еще внутри проката, хочется отдаться наотмашь публике и арене. Но эти эмоции будут, когда элементы пойдут уже на автомате, а не на таком контроле.

Вся подготовка сосредоточена на себе и собственных силах, параллельно хочется смотреть за прокатами других ребят. Безусловно, они сейчас задают планку в том числе и для меня, благодаря им я нахожусь в обойме спортивной формы. В том году у меня не было лутца на протяжении всего сезона. В этом я стал мудрее, лутц все чаще и чаще вставляю в программу.

Стараюсь не отставать от тенденции на усложнение, глядя на пять четверных, просто нужно с головой подходить, иногда и с четырьмя, и с тремя можно набрать очень высокие баллы. К чемпионату России будем думать, как можно усовершенствоваться в техническом плане, не теряя в стабильности.

Ребята все молодцы, за всеми слежу. Жму по-мужски всем руку. Со всеми в хороших отношениях. Слежу за Ильей Малининым, он для меня некий моторчик, который меня заводит. Хочется так же», — цитирует Алиева «Чемпионат».