  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Владислав Дикиджи: «Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там»
1

Владислав Дикиджи: «Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там»

Владислав Дикиджи признался, что ему пока не хватает сил на концовку произвольной.

Сегодня Дикиджи победил на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге. 

«Ощущения невероятные, особенно после нервов: если вчера первый после разминки катал, то сейчас мне пришлось ждать 40 минут. И это самый тяжелый момент.

А после достаточно неплохого проката уже можно выдохнуть – невероятная радость.

Боролся за четверные, потому что последние дни у меня не получалось вообще скрутить никак сальхов во второй половине. Я очень нервничал из-за этого. Не знаю, усталость накопилась небольшая, что ли. Но я рад, что я справился. Рад, что не сделал… бабочек – хотел сказать, но одну… Не очень это хорошо, но, я думаю, чуть-чуть простительно мне.

После сальхова я ушел, начал дольше руками делать, чтобы продышаться чуть-чуть, прокатить. Лутц получилось очень хорошо выкатить, поэтому я точно уже понимал, что я прыгну тройной аксель, если начну скручивать.

Большинство сил я оставил на этом акселе. Думал, что мне еще хватит, а мне вообще уже не хватило никак. Устал очень сильно. Нужно накатывать больше программы: катать, катать и катать. На тренировках прыгаю этот каскад по состоянию: если качу и понимаю, что мне хорошо, я могу скрутить.

Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там, что я даже не знаю.

Думаю, пока что я остановлюсь на тренировках прыгать лутц-аксель и буду оставшуюся силу вкладывать в дорогу и последнее вращение», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
мужское катание
logoПервый канал
logoсборная России
Невский лед
logoВладислав Дикиджи
logoСерия Гран-при России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя
613 минут назад
⚡ Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи победил с результатом 302,47 балла, Алиев – 2-й, Лутфуллин – 3-й
132839 минут назад
Софья Важнова: «У меня была цель на сезон – попасть на пьедестал Гран-при России. Когда поняла, что я третья, заплакала от счастья»
5сегодня, 12:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя
613 минут назад
Гран-при России. «Невский лед». Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов представят произвольные программы
14529 минут назадLive
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
131 минуту назад
⚡ Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи победил с результатом 302,47 балла, Алиев – 2-й, Лутфуллин – 3-й
132839 минут назад
Артем Ковалев: «Кажется, в этом году я мимо чемпионата России и финала Гран-при. Постараемся в следующем сезоне выйти в более оптимальной форме»
4сегодня, 13:27
Алина Горбачева: «Есть желание выиграть чемпионат России, я буду стремиться к этому»
35сегодня, 12:55
Софья Важнова: «У меня была цель на сезон – попасть на пьедестал Гран-при России. Когда поняла, что я третья, заплакала от счастья»
5сегодня, 12:46
Вероника Яметова: «У меня 5 подряд вторых мест на Гран-при, хотелось бы где-то и первое взять. Главное, что не ниже»
23сегодня, 12:32
Горбачева о победе на Гран-при: «Когда делаешь четверной сальхов – это как будто тебе дали батарейку, катаешься заряженный»
3сегодня, 12:25
Гран-при России. Общий зачет. Петросян заняла первое место, Фролова – 2-я, Горбачева – 3-я, Акатьева – 8-я, Муравьева – 9-я
80сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
2вчера, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
17вчера, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
2вчера, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00