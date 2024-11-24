Владислав Дикиджи: «Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там»

Владислав Дикиджи признался, что ему пока не хватает сил на концовку произвольной.

Сегодня Дикиджи победил на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге.

«Ощущения невероятные, особенно после нервов: если вчера первый после разминки катал, то сейчас мне пришлось ждать 40 минут. И это самый тяжелый момент.

А после достаточно неплохого проката уже можно выдохнуть – невероятная радость.

Боролся за четверные, потому что последние дни у меня не получалось вообще скрутить никак сальхов во второй половине. Я очень нервничал из-за этого. Не знаю, усталость накопилась небольшая, что ли. Но я рад, что я справился. Рад, что не сделал… бабочек – хотел сказать, но одну… Не очень это хорошо, но, я думаю, чуть-чуть простительно мне.

После сальхова я ушел, начал дольше руками делать, чтобы продышаться чуть-чуть, прокатить. Лутц получилось очень хорошо выкатить, поэтому я точно уже понимал, что я прыгну тройной аксель, если начну скручивать.

Большинство сил я оставил на этом акселе. Думал, что мне еще хватит, а мне вообще уже не хватило никак. Устал очень сильно. Нужно накатывать больше программы: катать, катать и катать. На тренировках прыгаю этот каскад по состоянию: если качу и понимаю, что мне хорошо, я могу скрутить.

Моя основная задача – докатить нормально, особенно дорожку последнюю, но меня не хватает вообще на нее. Мне настолько плохо там, что я даже не знаю.

Думаю, пока что я остановлюсь на тренировках прыгать лутц-аксель и буду оставшуюся силу вкладывать в дорогу и последнее вращение», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.