Владислав Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя.

Сегодня Дикиджи победил на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге.

За технику в произвольной программе он набрал 110,67 балла, общая оценка составила 200,25.

За секвенцию с тройным акселем, исполненную во второй половине программы, фигурист получил 17,21 балла.