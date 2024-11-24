Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя
Владислав Дикиджи исполнил секвенцию из тройного лутца и тройного акселя.
Сегодня Дикиджи победил на этапе Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге.
За технику в произвольной программе он набрал 110,67 балла, общая оценка составила 200,25.
За секвенцию с тройным акселем, исполненную во второй половине программы, фигурист получил 17,21 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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