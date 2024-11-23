Мишина и Галлямов: «Зацепились коньками на дорожке. Это был блок, слетел уровень с четвертого на третий»

Мишина и Галлямов рассказали об ошибке на дорожке на Гран-при в Петербурге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов идут вторыми после короткой программы (81,50 балла).

«Всякое бывает, лед скользкий. Зацепились коньками на дорожке», – рассказал Галлямов.

«Это был блок, слетел уровень с четвертого на третий.

Мы подошли к этому этапу в хорошей форме, в хорошем настроении – мы на родном катке в Санкт-Петербурге и чувствуем себя комфортно.

В целом спортсмены не думают про соперника, мы фокусируемся на своем катании, на своих элементах, а результаты видим после выступления», – отметила Мишина.