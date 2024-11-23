Мишина и Галлямов: «Зацепились коньками на дорожке. Это был блок, слетел уровень с четвертого на третий»
Мишина и Галлямов рассказали об ошибке на дорожке на Гран-при в Петербурге.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов идут вторыми после короткой программы (81,50 балла).
«Всякое бывает, лед скользкий. Зацепились коньками на дорожке», – рассказал Галлямов.
«Это был блок, слетел уровень с четвертого на третий.
Мы подошли к этому этапу в хорошей форме, в хорошем настроении – мы на родном катке в Санкт-Петербурге и чувствуем себя комфортно.
В целом спортсмены не думают про соперника, мы фокусируемся на своем катании, на своих элементах, а результаты видим после выступления», – отметила Мишина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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