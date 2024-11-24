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Софья Важнова: «У меня была цель на сезон – попасть на пьедестал Гран-при России. Когда поняла, что я третья, заплакала от счастья»

Софья Важнова рассказала, что не сдержала слез после бронзы на Гран-при России.

Фигуристка заняла третье место на этапе в Санкт-Петербурге (208,49 балла). Победила Алина Горбачева (234,58), второй стала Вероника Яметова (213,39).

«Это моя первая медаль взрослого Гран-при. Ощущения сумасшедшие, после проката настолько выложилась, что даже не очень хорошо себя чувствовала, устала.

Потом в раздевалке узнала, что минимум четвертая, уже этому обрадовалась, ведь поднялась после короткой программы, там была пятая, была рада, что отбираюсь в финал Гран-при. А потом, когда поняла, что я третья, заплакала от счастья. У меня была цель на сезон – попасть на пьедестал Гран-при России, и я рада что все сложилось.

Для меня медаль стала неожиданностью, очень хотелось, конечно, но я понимала, что тут очень много сильных девочек, стабильных, из сборной России. Так что не рассчитывала попасть на пьедестал изначально. Хотела откатать чисто, набрать максимально высокие баллы.

Мысли о медалях были, но старалась их отгонять на самом деле. Я приехала не занимать какое-то место, хотела показывать чистые прокаты, прыжки. В Казани я думала, что будет больше шансов на пьедестал, здесь даже не рассчитывала попасть на пьедестал. В Казани было три сильных девочки, здесь четыре.

Поддержка Марка Кондратюка? Я на самом неделе даже забыла, что он приедет, потом, когда вышла на лед, увидела его, немного удивилась. Во время проката не думала об этом. Конечно, приятно, что Марк поддерживает, что все за меня болеют, вся наша группа, тренеры, спортсмены. Мы с ним не разговаривали перед прокатом, но я чувствовала, что меня поддерживают, и мне это помогло», – сказала Важнова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Софья Важнова
Невский лед
мужское катание
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