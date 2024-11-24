Софья Муравьева: «Я чувствую себя в форме. Отпустила ситуацию, но все равно остается хвост, который тянет, когда что-то не получается»

Софья Муравьева объяснила, почему расстроилась после проката на Гран-при России.

Накануне фигуристка Муравьева стала четвертой в короткой программе на этапе в Санкт-Петербурге. Она набрала 68,78 балла, допустив ошибку на каскаде.

«[Тренеры] говорят восстановиться. Но все равно я чувствую себя в форме. Я просто расстроена, потому что не понимаю, почему так происходит.

Это как, может быть, даже узнавание себя новой. Наступаешь сюда (делает шаг вперед – Спортс’‘) – так не получается. Сюда – тоже не получается. Сюда – получилось, потом сюда еще раз – уже не получается. Я даже не понимаю, кому я дорогу перешла... За что меня наказывают так.

Я уже много поплакала, сейчас еще приду поплачу, еще потом поплачу. После Красноярска (где Муравьева заняла итоговое четвертое место – Спортс’‘) мне было очень стыдно, как и сейчас. Я постаралась забыть это, сказать себе, что все будет: сейчас не получилось – приезжаем, пашем в три раза больше, в четыре раза больше. Так и случилось, но результата...

Я отпустила [ситуацию], но все равно остается этот хвост, который тянет немножко, когда еще раз что-то не получается», – сказала Муравьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.