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Кубок Варшавы. Самойлов победил, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й

Владимир Самойлов победил на Кубке Варшавы по фигурному катанию.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Мужчины

Итоговое положение

1. Владимир Самойлов (Польша) – 233,02

2. Габриэле Франджипани (Италия) – 219,94

3. Иван Шмуратко (Украина) – 215,74

4. Корнел Витковский (Польша) – 211,05

5.  Кирилл Марсак (Украина) – 205,38

6. Люк Экономидес (Франция) – 204,02

7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 201,61

8. Максим Наумов (США) – 193,69

9. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 190,87

10. Маттео Нальбоне (Италия) – 187,24

11. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 185,53

12. Якуб Лофек (Польша) – 178,57

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
мужское катание
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