Кубок Варшавы. Самойлов победил, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
Владимир Самойлов победил на Кубке Варшавы по фигурному катанию.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Мужчины
Итоговое положение
1. Владимир Самойлов (Польша) – 233,02
2. Габриэле Франджипани (Италия) – 219,94
3. Иван Шмуратко (Украина) – 215,74
4. Корнел Витковский (Польша) – 211,05
5. Кирилл Марсак (Украина) – 205,38
6. Люк Экономидес (Франция) – 204,02
7. Маурицио Цандрон (Австрия) – 201,61
8. Максим Наумов (США) – 193,69
9. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 190,87
10. Маттео Нальбоне (Италия) – 187,24
11. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 185,53
12. Якуб Лофек (Польша) – 178,57
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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