Кубок Варшавы. Франджипани, Экономидес, Самойлов, Наумов, Шмуратко выступят с короткими программами
23 ноября на Кубке Варшавы фигуристы представят короткие программы.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Габриэле Франджипани (Италия)
2. Маттео Нальбоне (Италия)
3. Максим Наумов (США)
4. Кирилл Марсак (Украина)
5. Лукаш Вацлавик (Словакия)
Вторая разминка
6. Якуб Лофек (Польша)
7. Иван Шмуратко (Украина)
8. Дуглас Гербер (Австралия)
9. Владимир Самойлов (Польша)
10. Беат Шюмперли (Болгария)
11. Люк Экономидес (Франция)
Третья разминка
12. Александр Златков (Болгария)
13. Маурицио Цандрон (Австрия)
14. Корнел Витковский (Польша)
15. Вальтер Виртанен (Финляндия)
16. Коннор Брэй (Великобритания)
17. Кай Ягода (Германия)
Расписание Кубка Варшавы: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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