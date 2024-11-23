Софья Акатьева: «Сегодня я каталась в свое удовольствие, почти не волновалась. Работа над ошибками была проведена»

Софья Акатьева рассказала о работе над ошибками перед этапом Гран-при России.

Сегодня фигуристка Акатьева выиграла короткую программу в Санкт-Петербурге. Ранее она занимала третье место на этапе соревнований в Красноярске.

– Впечатления замечательные, сегодня я каталась в свое удовольствие, почти не волновалась. Удалось откатать чисто. Спасибо болельщикам, что очень тепло принимают – мне безумно понравилось.

– В Красноярске у тебя в короткой программе не получился каскад. Были ли лишние мысли сегодня?

– Вот этот период от Красноярска до Питера я старалась над этим работать, потому что это может очень помешать. Как я вижу – у меня получилось, я рада.

– А какую работу над ошибками ты провела? Всего лишь третье место – чемпионка России надеялась явно на большее.

– Я не строила никаких больших ожиданий, я очень хотела выйти и откатать свои программы. А место уже определят судьи. Работа над ошибками была проведена – конкретно над эмоциями, над тем, чтобы я меньше волновалась. Чтобы не было лишних мыслей, когда я делаю прыжки, которые умею. Отрабатывали вращения чуть больше. И в целом такая общая подготовка была.

– Увидим ли мы твой коронный четверной тулуп завтра в произвольной?

– Завтра посмотрим с тренерами как будет на тренировке. Я буду делать все, чтобы его прыгать. Буду стараться. Надеюсь, что да, – сказала чемпионка России Акатьева в эфире Первого канала.