Акатьева о Гран-при в Красноярске: «Тутберидзе сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. Над этим нужно прям работать»

Софья Акатьева заявила, что ей нужно работать над эмоциональностью в программах.

23 ноября чемпионка России по фигурному катанию выступит с короткой программой на этапе Гран-при страны в Санкт-Петербурге. Ранее она взяла бронзу на этапе в Красноярске.

– Когда спортсмен выходит на первую тренировку соревнований, первый день тренировочный, он очень сильно волнуется. Это я сказала по себе, у тебя какие ощущения?

– Здесь было поспокойнее, но все равно в момент проката меня немного... Хотя по факту нечего волноваться, сегодня точно. Обычная тренировка – я старалась себя так настраивать. Но, видимо, над этим еще нужно поработать.

Это скорее какая-то эмоциональная ситуация, что мне нужно привыкнуть к вот этому волнению, чтобы я могла даже в таком состоянии показывать результат.

– Что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе) после первого этапа твоего?

– Много чего. В основном ошибки были в короткой – естественно, обсуждение. И по программе много чего, где-то эмоций добавить. Она сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. И нужно над этим прям работать, – сказала Акатьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.