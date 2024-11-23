Софья Акатьева представила новое платье в короткой программе на Гран-при России
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева представила новое красное платье для короткой программы.
В нем Акатьева вышла на разминку во время этапа Гран-при страны в Санкт-Петербурге.
Скриншот: трансляция Первого канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости