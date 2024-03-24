Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Чан, Сакамото, Чок и Бейтс, Стеллато-Дудек и Дешам выступят с показательными номерами

24 марта фигуристы представят показательные номера на чемпионате мира в Монреале.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Показательные выступления

Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Монреальский симфонический оркестр

2. Элвис Стойко (Канада)

3. Луна Хендрикс (Бельгия)

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

5. Юма Кагияма (Япония)

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

7. Кимми Репонд (Швейцария)

8. Шома Уно (Япония)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

13. Элладж Бальде (Канада)

14. Команда по синхронному катанию Les Suprêmes

Второе отделение

15. Патрик Чан (Канада)

16. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

17. Хана Йошида (Япония)

18. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

19. Джейсон Браун (США)

20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

21. Лукас Бричги (Швейцария)

22. Изабо Левито (США)

23. Киган Мессинг (Канада)

24. Каори Сакамото (Япония)

25. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

26. Илья Малинин (США)

27. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)