Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Чан, Сакамото, Чок и Бейтс, Стеллато-Дудек и Дешам выступят с показательными номерами
24 марта фигуристы представят показательные номера на чемпионате мира в Монреале.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Показательные выступления
Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Монреальский симфонический оркестр
2. Элвис Стойко (Канада)
3. Луна Хендрикс (Бельгия)
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
5. Юма Кагияма (Япония)
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
7. Кимми Репонд (Швейцария)
8. Шома Уно (Япония)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
13. Элладж Бальде (Канада)
14. Команда по синхронному катанию Les Suprêmes
Второе отделение
15. Патрик Чан (Канада)
16. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
17. Хана Йошида (Япония)
18. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
19. Джейсон Браун (США)
20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
21. Лукас Бричги (Швейцария)
22. Изабо Левито (США)
23. Киган Мессинг (Канада)
24. Каори Сакамото (Япония)
25. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
26. Илья Малинин (США)
27. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
А действующие Чу и Садовский заняли 17+19 места и остались с одной квотой.
Вот улыбка просто не сходит, глядя на эту милоту )
И вот кто моду то с судьями играть начал то кажется ??? Вспоминается, что это были они. Этот дебилизм махать руками и ногами перел судьями
непонятно