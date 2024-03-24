Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Чан, Сакамото, Чок и Бейтс, Стеллато-Дудек и Дешам выступят с показательными номерами

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Канады Патрик Чан сборная Франции сборная США сборная Японии Элвис Стойко сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Великобритании сборная Бельгии сборная Италии по фигурному катанию сборная Венгрии Поль Пуарье Эван Бейтс пары мужское катание женское катание Джейсон Браун Мэдисон Чок Киган Мессинг Пайпер Гиллес Элладж Бальде Марко Фаббри Шома Уно синхронное катание Шарлен Гиньяр сборная Грузии Жоффре Бриссо Каори Сакамото Максим Дешам Никита Володин Евгения Лопарева Деанна Стеллато-Дудек Луна Хендрикс Алексей Святченко Лайла Фир Льюис Гибсон Минерва Фабьен Хазе Les Supremes Seniors Юма Кагияма Адам Сяо Хим Фа Мария Павлова Илья Малинин Лука Берулава Анастасия Метелкина Лукас Бричги Изабо Левито Ким Чхэ Ен Кимми Репонд Хана Йошида Фигурное катание

24 марта фигуристы представят показательные номера на чемпионате мира в Монреале.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Показательные выступления

Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Монреальский симфонический оркестр

2. Элвис Стойко (Канада)

3. Луна Хендрикс (Бельгия)

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

5. Юма Кагияма (Япония)

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

7. Кимми Репонд (Швейцария)

8. Шома Уно (Япония)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

13. Элладж Бальде (Канада)

14. Команда по синхронному катанию Les Suprêmes

Второе отделение

15. Патрик Чан (Канада)

16. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

17. Хана Йошида (Япония)

18. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

19. Джейсон Браун (США)

20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

21. Лукас Бричги (Швейцария)

22. Изабо Левито (США)

23. Киган Мессинг (Канада)

24. Каори Сакамото (Япония)

25. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

26. Илья Малинин (США)

27. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

36 комментариев
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Появилась новая традиция: оркестр и "ветераны". И если на ЧЕ пригласили Пападакис/Сизерона, то Канада собрала всех своих, кого можно. Рада только Кигану, с удовольствием увижу его выступление вновь. Юму и Шому затолкали в самое начало, Адам тоже в первом отделении. Зато те, кто после них в турнирной таблице, оказались в первом. Джуни и Донована не пригласили, а жаль - они совершенно точно украсили бы своим выступлением любое мероприятие. Хорошо хоть Лукаса приглашением не обошли.
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-4
+4
Ответ Stigmata
да кого всех-то, четырех одиночников, из которых один шоумен, один только что закончил и две легенды. ни ВМ, ни Осмонд, ни Меган
Может, другие не в форме уже? Мне нравится состав, не зря Патрик Чан в кулуарах был замечен камерой во время заливки льда. Ну, а Элвис Стойко - для меня просто подарок!
+4
0
+4
Ответ Ирина С
Появилась новая традиция: оркестр и "ветераны". И если на ЧЕ пригласили Пападакис/Сизерона, то Канада собрала всех своих, кого можно. Рада только Кигану, с удовольствием увижу его выступление вновь. Юму и Шому затолкали в самое начало, Адам тоже в первом отделении. Зато те, кто после них в турнирной таблице, оказались в первом. Джуни и Донована не пригласили, а жаль - они совершенно точно украсили бы своим выступлением любое мероприятие. Хорошо хоть Лукаса приглашением не обошли.
да кого всех-то, четырех одиночников, из которых один шоумен, один только что закончил и две легенды. ни ВМ, ни Осмонд, ни Меган
+5
-1
+4
4-х канадских ветеранов пригласили.
А действующие Чу и Садовский заняли 17+19 места и остались с одной квотой.
+5
-2
+3
Придётся показушки сегодня смотреть. Много интересных спортсменов.
+4
-2
+2
Ответ Elena Savanuk
Мдаа... У них, что у женщин, что у мужчин - полный регресс , а ведь следующий год предолимпийский.
На прошлую Олимпиаду канадцы зазвали Редфорда. Интересно, кого будут звать на эту: Чана или Стойко?
+3
-1
+2
Ответ Антон Сватковский
4-х канадских ветеранов пригласили. А действующие Чу и Садовский заняли 17+19 места и остались с одной квотой.
Мдаа... У них, что у женщин, что у мужчин - полный регресс , а ведь следующий год предолимпийский.
+4
-2
+2
в шоке - человеку (Стойко) 52 года, а он прыгает 3Т и вращается в низком волчке
+2
0
+2
И платьице из сезона 18-19 и Луна кажется сама оттуда, как по мне этот типаж украшает ее гораздо больше, чем бесконечные потуги на секси-секси...
+2
0
+2
Ответ maalry
почему Патрик в начале отделения, а Мессинг перед чемпионами? непонятно
Ему завтра рано вставать.
+3
-1
+2
Ответ Lennuci
https://www.youtube.com/watch?v=MMyl0hAe3iA
Спасибо!
+1
0
+1
Ответ IrinaPetrovna
Здравствуйте! А кроме Okko больше нигде через VPN не посмотреть?
https://www.youtube.com/watch?v=MMyl0hAe3iA
+1
0
+1
Ответ Ирина С
На прошлую Олимпиаду канадцы зазвали Редфорда. Интересно, кого будут звать на эту: Чана или Стойко?
Нгуену только 25. Но скорее всего, он уже не собирается возвращаться.
+1
0
+1
Ответ maalry
почему Патрик в начале отделения, а Мессинг перед чемпионами? непонятно
Как говорится , хозяин - барин ;)
+1
0
+1
Какой приятный Элвис ))
Вот улыбка просто не сходит, глядя на эту милоту )
+1
0
+1
Чем не Ягудин или Плющ? Также весь лед раскурочил, как Яга зубцами в зиме.
+1
0
+1
Элвис Стойко!!! 🥰Ностальгия!
+1
0
+1
Странно…. Призеры ЧМ в первом отделении - а Браун без пьедестала во втором. Впрочем, пофиг - Паааааатрииииик!!!
+2
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Шикарно Юма владеет коньком, такие линии - красота!
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Юма красиво
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ПС хорошо
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Здравствуйте! А кроме Okko больше нигде через VPN не посмотреть?
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Луна аж девичье платье из сундука достала. К золоту его соблюсти хотела поди.
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Платье красивое кстати у Луны. А вот Лайла с этим танцем честно надоели !!!
И вот кто моду то с судьями играть начал то кажется ??? Вспоминается, что это были они. Этот дебилизм махать руками и ногами перел судьями
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Ответ Антон Сватковский
Нгуену только 25. Но скорее всего, он уже не собирается возвращаться.
Да, что-то про него ничего не слышно.
0
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Ответ Галина Александрова
Забыли пригласить ДюаМеган, она что-нибудь показала бы или кроме говорильни ничего уже не могёт?)
Так еЙный мужик давно с Ванессой, а сама Дюамель давно не у дел.
+1
-1
0
Ответ Леличек
Странно…. Призеры ЧМ в первом отделении - а Браун без пьедестала во втором. Впрочем, пофиг - Паааааатрииииик!!!
Да!!!!
0
0
0
Обычно порядок соответствует очередности видов на турнире, но канадцы по.ерили и правила ФК и гостеприимства и превращают в местечковый турнир обилием местных ветеранов вместо участников турнира.
+6
-6
0
почему Патрик в начале отделения, а Мессинг перед чемпионами?
непонятно
+2
-2
0
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