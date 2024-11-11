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Гран-при России. Общий зачет (пары). Осокина и Грицаенко лидируют, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Бойкова и Козловский – 5-е

Осокина и Грицаенко лидируют в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

Общий зачет

Пары

После 3 этапов из 5

1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 34 очка (417,90 в сумме программ) – 2 этапа

2. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев – 32 (401,96) – 2 этапа

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 26 (352,00) – 2 этапа

4. Дарья Андреева – Александр Акимов – 22 (326,17) – 2 этапа

5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 18 (232,71)

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 18 (227,89)

7. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 14 (174,92)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Александр Акимов
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Артем Грицаенко
logoСерия Гран-при России
Алексей Карпов
Дарья Андреева
Алиса Блинникова
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