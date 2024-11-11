Гран-при России. Общий зачет (пары). Осокина и Грицаенко лидируют, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Бойкова и Козловский – 5-е
Осокина и Грицаенко лидируют в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
Общий зачет
Пары
После 3 этапов из 5
1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 34 очка (417,90 в сумме программ) – 2 этапа
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 32 (401,96) – 2 этапа
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 26 (352,00) – 2 этапа
4. Дарья Андреева – Александр Акимов – 22 (326,17) – 2 этапа
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 18 (232,71)
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 18 (227,89)
7. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 14 (174,92)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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