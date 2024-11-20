Гран-при России. «Невский лед». КМС. Базылюк, Принева, Дзепка, Рубцова, Моногарова, Юрова, Диана Мильто выступят с короткими программами
21 ноября Базылюк и Принева покажут короткие программы на Гран-при России.
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, Санкт-Петербург
«Невский лед»
Девушки, КМС
Короткая программа
Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Кира Моногарова
2. Любовь Рубцова
3. Диана Мильто
4. Дарья Шаронова
5. Анна Замятина
Вторая разминка
6. Анастасия Шигина
7. Азалия Салихова
8. Мария Лабутина
9. Диана Евлахина
10. Дарья Зернова
Третья разминка
11. Айсель Зацарная
12. София Дзепка
13. Яна Анашкина
14. Алиса Юрова
15. Маргарита Базылюк
16. Алена Принева
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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