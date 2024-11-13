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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Костылева, Двоеглазова, Лукашова, Плескачева, Петрова, Юрова покажут короткие программы

Двоеглазова и Костылева покажут короткие программы на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

Софья Глаголевская

Алиса Двоеглазова

Мария Елисова

Елена Костылева

Мария Красноженова

Елизавета Лабутина

Валерия Литвинчева

Валерия Лукашова

Софья Лукина

Диана Мильто

Агата Петрова

Лидия Плескачева

Арина Пузанкова

Ульяна Семиглазова

Дина Хуснутдинова

Юлиана Черенева

Анастасия Шигина

Алиса Юрова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
Елена Костылева
Софья Глаголевская
Юлиана Черенева
logoСерия Гран-при России
Елизавета Лабутина
Лидия Плескачева
Агата Петрова
Валерия Лукашова
Алиса Юрова
Дина Хуснутдинова
Арина Пузанкова
Анастасия Шигина
Диана Мильто
Софья Лукина
Мария Красноженова
Мария Елисова
Валерия Литвинчева
Мемориал Горшкова
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