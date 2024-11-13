Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Костылева, Двоеглазова, Лукашова, Плескачева, Петрова, Юрова покажут короткие программы
Двоеглазова и Костылева покажут короткие программы на Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров
5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)
Москва
Девушки, КМС
Короткая программа
Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участницы
Софья Глаголевская
Мария Елисова
Елизавета Лабутина
Валерия Литвинчева
Софья Лукина
Диана Мильто
Лидия Плескачева
Арина Пузанкова
Ульяна Семиглазова
Дина Хуснутдинова
Юлиана Черенева
Анастасия Шигина
Алиса Юрова
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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