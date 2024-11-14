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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Плескачева, Костылева, Двоеглазова, Петрова, Лукашова, Диана Мильто покажут произвольные программы

15 ноября девушки разыграют награды на Гран-при среди юниоров в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ульяна Семиглазова

2. Софья Лукина 

3. Валерия Лукашова

4. Софья Глаголевская

5. Анастасия Шигина

6. Арина Пузанкова 

Вторая разминка

7. Мария Красноженова 

8. Мария Елисова 

9. Алиса Юрова

10. Юлиана Черенева 

11. Валерия Литвинчева 

12. Дина Хуснутдинова 

Третья разминка

13. Елизавета Лабутина 

14. Диана Мильто

15. Агата Петрова

16. Алиса Двоеглазова

17. Елена Костылева

18. Лидия Плескачева

После короткой программы

1. Лидия Плескачева – 73,22

2. Елена Костылева – 72,62

3. Алиса Двоеглазова – 72,09

4. Агата Петрова – 69,93

5. Диана Мильто – 67,15

6. Елизавета Лабутина – 66,12

7. Дина Хуснутдинова – 66,02

8. Валерия Литвинчева – 65,72

9. Юлиана Черенева – 64,34

10. Алиса Юрова – 62,52

11. Мария Елисова – 61,10

12. Мария Красноженова – 60,85

13. Арина Пузанкова – 59,68

14. Анастасия Шигина – 58,10

15. Софья Глаголевская – 57,63

16. Валерия Лукашова – 56,19

17. Софья Лукина – 56,12

18. Ульяна Семиглазова – 47,66

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
Елена Костылева
Софья Глаголевская
Юлиана Черенева
logoСерия Гран-при России
Елизавета Лабутина
Лидия Плескачева
Агата Петрова
Валерия Лукашова
Алиса Юрова
Дина Хуснутдинова
Арина Пузанкова
Анастасия Шигина
Диана Мильто
Софья Лукина
Мария Красноженова
Мария Елисова
Валерия Литвинчева
Мемориал Горшкова
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