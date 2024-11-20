Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, Санкт-Петербург
«Невский лед»
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ульяна Черных – Роман Федотов
2. Диана Арнет – Ярослав Черняев
3. Анна Елисеева – Михаил Числов
4. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
Вторая разминка
5. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
6. Анна Соболева – Матвей Чураков
7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
8. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
9. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
Третья разминка
10. Ева Плесовских – Марк Желтышев
11. Лилия Литенко – Игнат Пахомов
12. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
13. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
14. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
После ритм-танца
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 71,12
2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,17
3. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 63,48
4. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 62,45
5. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 62,32
6. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 60,38
7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,66
8. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 59,57
9. Анна Соболева – Матвей Чураков – 59,29
10. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 57,78
11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 56,65
12. Анна Елисеева – Михаил Числов – 53,03
13. Диана Арнет – Ярослав Черняев – 47,25
14. Ульяна Черных – Роман Федотов – 43,59
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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