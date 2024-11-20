Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы

21 ноября на Гран-при России среди юниоров разыграют медали в танцах на льду.

Гран-при России среди юниоров 6-й этап, Санкт-Петербург «Невский лед» Танцы на льду, КМС Произвольный танец Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Ульяна Черных – Роман Федотов 2. Диана Арнет – Ярослав Черняев 3. Анна Елисеева – Михаил Числов 4. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян Вторая разминка 5. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов 6. Анна Соболева – Матвей Чураков 7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов 8. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев 9. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин Третья разминка 10. Ева Плесовских – Марк Желтышев 11. Лилия Литенко – Игнат Пахомов 12. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов 13. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров 14. Елизавета Малеина – Матвей Самохин После ритм-танца 1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 71,12 2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,17 3. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 63,48 4. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 62,45 5. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 62,32 6. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 60,38 7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,66 8. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 59,57 9. Анна Соболева – Матвей Чураков – 59,29 10. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 57,78 11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 56,65 12. Анна Елисеева – Михаил Числов – 53,03 13. Диана Арнет – Ярослав Черняев – 47,25 14. Ульяна Черных – Роман Федотов – 43,59 Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский