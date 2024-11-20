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Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы

21 ноября на Гран-при России среди юниоров разыграют медали в танцах на льду.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ульяна Черных – Роман Федотов 

2. Диана Арнет – Ярослав Черняев

3. Анна Елисеева – Михаил Числов

4. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

Вторая разминка

5. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов 

6. Анна Соболева – Матвей Чураков

7. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

8. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев 

9. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Третья разминка 

10. Ева Плесовских – Марк Желтышев 

11. Лилия Литенко – Игнат Пахомов 

12. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

13. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

14. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

После ритм-танца

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 71,12

2. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,17

3. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 63,48

4. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 62,45

5. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 62,32

6. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 60,38

7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,66

8. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 59,57

9. Анна Соболева – Матвей Чураков – 59,29

10. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 57,78

11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 56,65

12. Анна Елисеева – Михаил Числов – 53,03

13. Диана Арнет – Ярослав Черняев – 47,25

14. Ульяна Черных – Роман Федотов – 43,59

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Полина Пилипенко
Анна Елисеева
Михаил Числов
Роман Федотов
Варвара Слуцкая
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Дмитрий Кашаев
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Камилла Шарафутдинова
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