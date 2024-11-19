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Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Литенко и Пахомов покажут ритм-танцы

20 ноября на этапе Гран-при России в Петербурге юниоры представят ритм-танцы.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Диана Арнет – Ярослав Черняев

Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов

Анна Елисеева – Михаил Числов

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Лилия Литенко – Игнат Пахомов

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

Анна Соболева – Матвей Чураков

Алина Федоровых – Никита Никитчин

Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

Ульяна Черных – Роман Федотов

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Ярослав Черняев
Елизавета Хорт
Ульяна Черных
logoсборная России
Ранэль Ибатуллин
результаты
Елизавета Малеина
Дмитрий Кашаев
Анна Елисеева
Эмиль Хисамов
Лилия Литенко
Полина Пилипенко
танцы на льду
Матвей Самохин
Марк Желтышев
Игнат Пахомов
Екатерина Богданова
Владислав Михайлов
Глеб Гончаров
Роман Федотов
Анна Соболева
Анна Билибина
Гордей Читипаховян
Диана Арнет
Варвара Слуцкая
Михаил Числов
Ева Плесовских
Полина Жарова
Матвей Чураков
logoСерия Гран-при России
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