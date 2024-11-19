Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Литенко и Пахомов покажут ритм-танцы
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, Санкт-Петербург
«Невский лед»
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Диана Арнет – Ярослав Черняев
Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
Анна Елисеева – Михаил Числов
Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
Лилия Литенко – Игнат Пахомов
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
Ева Плесовских – Марк Желтышев
Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
Анна Соболева – Матвей Чураков
Алина Федоровых – Никита Никитчин
Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
Ульяна Черных – Роман Федотов
Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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