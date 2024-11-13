Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Дрожжина и Тельнов выступят с произвольными танцами

Юниорские дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров 5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова) Москва Танцы на льду, КМС Произвольный танец Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. София Титанян – Владислав Глазунов 2. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев 3. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев 4. Валерия Бугаевская – Егор Козлов Вторая разминка 5. Александра Буторина – Кирилл Махов 6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников 7. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов 8. София Науменко – Артем Гаманов 9. Ева Плесовских – Марк Желтышев Третья разминка 10. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов 11. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин 12. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов 13. Арина Горшенина – Илья Макаров 14. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко Положение после ритм-танца 1. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 68,80 2. Арина Горшенина – Илья Макаров – 68,23 3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,50 4. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 59,80 5. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 57,21 6. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 57,19 7. София Науменко – Артем Гаманов – 52,55 8. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 51,81 9. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 51,77 10. Александра Буторина – Кирилл Махов – 51,75 11. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 49,33 12. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 46,77 13. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев – 45,34 14. София Титанян – Владислав Глазунов – 36,99 Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин