Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Дрожжина и Тельнов выступят с произвольными танцами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров
5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)
Москва
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. София Титанян – Владислав Глазунов
2. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев
3. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев
4. Валерия Бугаевская – Егор Козлов
Вторая разминка
5. Александра Буторина – Кирилл Махов
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников
7. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
8. София Науменко – Артем Гаманов
9. Ева Плесовских – Марк Желтышев
Третья разминка
10. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
11. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
12. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
13. Арина Горшенина – Илья Макаров
14. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Положение после ритм-танца
1. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 68,80
2. Арина Горшенина – Илья Макаров – 68,23
3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,50
4. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 59,80
5. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 57,21
6. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 57,19
7. София Науменко – Артем Гаманов – 52,55
8. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 51,81
9. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 51,77
10. Александра Буторина – Кирилл Махов – 51,75
11. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 49,33
12. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 46,77
13. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев – 45,34
14. София Титанян – Владислав Глазунов – 36,99
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
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