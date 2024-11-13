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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Дрожжина и Тельнов выступят с произвольными танцами

Юниорские дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. София Титанян – Владислав Глазунов

2. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев

3. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев

4. Валерия Бугаевская – Егор Козлов

Вторая разминка

5. Александра Буторина – Кирилл Махов 

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников

7. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов

8. София Науменко – Артем Гаманов 

9. Ева Плесовских – Марк Желтышев

Третья разминка

10. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов

11. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин 

12. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

13. Арина Горшенина – Илья Макаров

14. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Положение после ритм-танца

1. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 68,80

2. Арина Горшенина – Илья Макаров – 68,23

3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,50

4. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 59,80

5. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 57,21

6. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 57,19

7. София Науменко – Артем Гаманов – 52,55

8. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 51,81

9. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 51,77

10. Александра Буторина – Кирилл Махов – 51,75

11. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 49,33

12. Полина Отмахова – Кирилл Алексеев – 46,77

13. Любовь Скрябина – Григорий Матвеев – 45,34

14. София Титанян – Владислав Глазунов – 36,99

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
танцы на льду
Евгений Артющенко
logoСерия Гран-при России
Арина Горшенина
Илья Макаров
Василиса Григорьева
Александра Буторина
Дмитрий Пекин
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Кирилл Махов
София Титанян
Владислав Глазунов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Таисия Шепталина
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Олеся Бразевич
Игорь Зубцов
Таиса Мусурова
Иван Тертышников
София Науменко
Артем Гаманов
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