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Вера Базарова: «Если наших лучших парней выпустить на международные старты, уверена, они и там будут получать достойные оценки»

Экс-фигуристка Вера Базарова высказалась о высоких баллах на российских стартах.

На этапе Гран-при России в Москве два фигуриста превысили отметку в 300 баллов – победитель Евгений Семененко и серебряный призер Григорий Федоров.

– Сразу несколько человек пробили психологическую отметку в 300 баллов. Приятно наблюдать за достижениями наших спортсменов, но нет ли здесь проблемы в стратегическом плане? Излишне лояльное судейство может обернуться проблемой после возвращения на международную арену...

– Вопрос в том, как наши ребята покажут себя на международных стартах. Если всех наших лучших парней выпустить прямо сейчас, со всеми их каскадами, четверными лутцами и флипами во второй половине программы, то я уверена, что и там они будут получать достойные, значительные оценки.

То, что баллы на внутренних стартах отличаются от международной арены – это стандартная история. Так было и когда мы принимали участие в турнирах под эгидой ISU. Международное судейство всегда отличается большей строгостью в сравнении с чемпионатом России. Причины мне не всегда очевидны, но дома судьи всегда лояльнее. Тут первоочередно нужно смотреть на контент, который исполняют спортсмены, на стабильность.

– Сейчас мы видим только оценки от «своих». Не будет ли синдрома розовых очков?

– Если вы о том, не вскружат ли 300 баллов голову Григорию Федорову, и он поставит себя на международных стартах в один ряд с Ильей Малининым... До этого момента еще хорошо бы дожить – когда Федоров получит право на этих стартах выступать.

Думаю, что все постепенно перестроятся под другой тип судейства, адаптируются к нему. Будут усложнять контент, хотя куда еще? Только четверной аксель учить, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании.

Наши фигуристы – крутые, но не заслужили такие оценки. Ни Федоров, ни тем более Семененко

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
Григорий Федоров
судьи
logoВера Базарова
logoСерия Гран-при России
мужское катание
Золотой конек Москвы
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