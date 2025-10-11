Евгений Плющенко: «Чего жду от возвращения Валиевой? Не говорю о фигурном катании»
Евгений Плющенко не стал комментировать возможное возвращение Камилы Валиевой.
Фигуристка планирует возобновить полноценные тренировки в конце октября в школе Татьяны Навки. Тренером Валиевой станет Светлана Соколовская.
«Чего жду от возвращения Валиевой? Не говорю о фигурном катании», – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.
«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
