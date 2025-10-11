  • Спортс
Алина Горбачева: «Очень хотела выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон. Странные травмы выбивают из подготовки»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, почему не выступает на Мемориале Панина.

«Незапланированный отпуск...

Тепло, солнечно, но настроения нет совсем. Очень хотела сейчас выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон, хотела старты, чтобы меньше волноваться на этапах.

Эти странные травмы очень выбивают из подготовки, каждый раз, когда думаю, что наконец-то восстановилась и прыгаю четверной, что-то случается. Это ужа-а-ас!!!» – написала Горбачева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
