Хазе о поражении на Trialeti Trophy: «За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело»

Хазе и Володин рассказали, что испытали сложности на Trialeti Trophy.

Немецкая пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин заняла второе место на турнире в Тбилиси, победили представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

«Мы немного разочарованы оценками, но это нормально – это один турнир из многих, и, надеюсь, следующий будет лучше.

Мы получили здесь ценный опыт. Нам нужно поработать над второй половиной программы – особенно над тем, чтобы научиться сохранять силы на флип и хореодорожку. Задача – вывести программу на максимально высокий уровень.

Я не смогла показать здесь свой максимум. За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело – сильно болело горло, да и устала я гораздо быстрее, чем в Оберстдорфе в сентябре. Ничего, я приду в себя и буду готова бороться», – сказала Хазе.

«Честно говоря, я просто рад, что все закончилось. Сейчас нам нужно немного отдохнуть – для нас это оказался не самый простой турнир.

В следующие две недели нам надо ударно поработать, чтобы достойно откатать на Skate Canada», – добавил Володин.