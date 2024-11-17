Наши фигуристы – крутые, но не заслужили такие оценки. Ни Федоров, ни тем более Семененко

Российские фигуристы уже приучили к невероятной технике и запредельным баллам.

Этап Гран-при в Москве – яркая иллюстрация, почему это не всегда идет на пользу.

Погоня за квадами отрывает от реальности

Заявки наших парней привычно пестрят сверхсложным контентом: 5 четверных на прокат, каскады во второй половине, эксперименты вроде секвенций из двух тройных акселей. Тех, кто способен на невероятный прокат все больше: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин. Появляются и новые имена: Николай Угожаев, Егор Рухин, Григорий Федоров.

В погоне за техникой как будто забывается, что в фигурном катание есть что-то еще. Отсюда срывы пятиквадок, страшные падения после рискованных каскадов.

Именно из-за такой логики, в которой сейчас живет мужское катание в России, звучат возгласы негодования: «У всех есть золото, а у меня нет», – после сложнейших прокатов, где главное – прыжки.

Само собой, работать над прыжками необходимо, но фанатизм в любом деле не доводит до хорошего. Сейчас на внутренних соревнованиях судьи оценивают лояльно: где-то моргнут недокрут, где-то поставят чуть выше GOE. А оценка за компоненты и вовсе растет автоматически – подтягивается к космической технике.

Но когда наши фигуристы выйдут на международные соревнования (а рано или поздно это случится), как их встретят там? Вряд ли их ждет столько лояльности – скорее, горькая правда жизни, в которой над второй оценкой нужно работать, чтобы она росла, а не просто прыгать.

И тогда позиция будет шаткой: если вдруг разладятся прыжки, то можно остаться вообще без всего. Вряд ли нашим талантливым и амбициозным фигуристам этого хочется.

Круче наших только Малинин?

Именно поэтому баллы за 300 поражают. И не тем, что они такие высокие, а тем, что такие неуместные. На Гран-при в Москве их получили сразу двое – Евгений Семененко и Григорий Федоров. Их разделили всего 0,56 балла: 301,60 – у Семененко, 301,04 – у Федорова.

Это второй и третий результат в мире прямо сейчас. Больше набирал только Илья Малинин: на щедром старте сезона в Италии (312,55) и на Гран-при Канады (301,82). В случае американца показательно, что в этом сезоне он сосредоточился на улучшении второй оценки и даже пока отказался от коронного четверного акселя.

Да, он пока далек от заоблачных оценок чемпионата мира, где восхитил прыжками, но это работа на перспективу – компоненты более стабильная часть катания, но и наработать ее труднее.

В фигурном катании любят повторять, что нельзя сравнивать баллы с разных турниров (а тем более с внутренних и международных). Но вряд ли сами спортсмены это не делают.

Почему тогда они так ждут заветные 100 за короткую, 200 за произвольную? Почему болельщики, специалисты и комментаторы восторгаются большими оценками? Если в России своя шкала, то где этот конвертер, который поможет фигуристам не удивляться условным 250 баллам за такой же прокат на международке?

300 баллов – это уровень бронзы на Олимпиаде-2022 или золота ЧМ-2023. Это гроссмейстерская отметка, у многих фигуристов проходящая под знаком «проката жизни». Юдзуру Ханю и Нэтан Чен не за каждый чистый прокат набирали такие баллы.

А Семененко и Федоров с неидеальными выступлениями набрали.

Федоров прыгает, но вся хореография – неловкие движения

Федорову 19 лет, пока его самая громкая победа – золото чемпионата России по прыжкам-2022. Прошлый сезон стал для него дебютным по взрослым, но особых успехов не принес: бронза и 8-е место на этапах Гран-при, 13-е место на чемпионате России.

Этот сезон на больших турнирах Григорий начал с 5-го места на казанском Гран-при. А теперь – борьба с фаворитами и лучшая техника. В произвольной Федоров чисто исполнил четыре квада: два лутца, флип и тулуп.

На большее количество четверных пошли только Марк Кондратюк и Егор Рухин, но они ошибались: недокруты, плохие выезды, неправильные ребра.

После щедрых надбавок по шкале GOE оценка Федорова за технику улетела очень высоко: 114,82 балла. Да и компоненты были на уровне того самого Малинина – 86,08 (у Ильи на Гран-при Канады – 87,87).

Правда, Григорий не баловал красивыми связками или необычными движениями: в основном ограничивался неуклюжими заигрываниями с судьями – то показывал ок, то посылал воздушные поцелуи.

Задумка программы не читается – тут и саундтрек к «От заката до рассвета», и тарантиновское продолжение в «Джанго освобожденном», и заводная Baila Morena в концовке. Какой образ воплощает фигурист на льду – понять сложно.

Семененко выиграл с грубыми ошибками и высокими компонентами

Впрочем, к победе Семененко и его баллам вопросов еще больше.

Даже у тренера Федорова Светланы Соколовской: «Он первый», – крикнула она в видео для соцсетей ученика.

Но для судей первый Семененко. Как и в большинстве случаев, когда счет идет на десятые доли – тут Евгений очень удачлив.

Его прокат за 300 баллов: бабочка на риттбергере, касание льда рукой и почти падение на четверном тулупе, фирменные выезды с «клеванием носом». К технике – той самой, которая у наших фигуристов вроде как на первом месте – большие вопросы. Три чистых четверных смотрятся слишком оторвано от каскада с двойным тулупом во второй половине.

Зато в компонентах судьи не скупились – 92,58! У Шомы Уно на Играх в Пекине было 91,86 (а он был четвертым по этому показателю и взял на Олимпиаде бронзу).

Хотя слова Семененко после победы в Москве многое объясняют – наши фигуристы уже живут в парадигме запредельных баллов:

«В этот раз произвольная шла иначе, потому что по ходу программы примерно считаю баллы. Зная результат предыдущих участников, понимал, что права на ошибку нет. Знал, что борьба будет сложная, соперники сильные. Рад, что так все сложилось».

А вы согласны с такими оценками?

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 301,60

2. Григорий Федоров – 301,04

3. Марк Кондратюк – 289,11

4. Роман Савосин – 276,62

5. Матвей Ветлугин – 254,38

6. Артур Даниелян – 252,96

Произвольная программа

1. Григорий Федоров – 200,90

2. Евгений Семененко – 194,86

3. Роман Савосин – 185,91

4. Марк Кондратюк – 183,80

5. Артур Даниелян – 172,75

6. Егор Рухин – 171,66

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis