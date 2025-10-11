Вайцеховская о короткой Ветлугина: «Программы такого типа сами себя обесценивают. Включили популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся»

Елена Вайцеховская критически высказалась о программе фигуриста Матвея Ветлугина.

«Матвей Ветлугин катает короткую программу под «Как молоды мы были», а я не могу отделаться от ощущения, что программы такого типа сами себя сильно обесценивают. Типа, включили тебе популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся.

Мне кажется, сейчас программы должны быть более многослойными, что ли. Ну если на что-то рассчитывать в плане результата, разумеется.

Поэтому притом что мне невероятно нравилась в прошлом сезоне Аня Фролова, ее короткая «Любовь, похожая на сон» воспринимается как что-то до обидного незатейливое. Да, этот жанр очень идет Ане, он стопроцентно в ее стиле, но общее впечатление – очередная программа из множества подобных. Где главное впечатление оставляет не сам прокат, а вокальное исполнение», – написала Вайцеховская.