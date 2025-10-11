  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о короткой Ветлугина: «Программы такого типа сами себя обесценивают. Включили популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся»
10

Вайцеховская о короткой Ветлугина: «Программы такого типа сами себя обесценивают. Включили популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся»

Елена Вайцеховская критически высказалась о программе фигуриста Матвея Ветлугина.

«Матвей Ветлугин катает короткую программу под «Как молоды мы были», а я не могу отделаться от ощущения, что программы такого типа сами себя сильно обесценивают. Типа, включили тебе популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся.

Мне кажется, сейчас программы должны быть более многослойными, что ли. Ну если на что-то рассчитывать в плане результата, разумеется.

Поэтому притом что мне невероятно нравилась в прошлом сезоне Аня Фролова, ее короткая «Любовь, похожая на сон» воспринимается как что-то до обидного незатейливое. Да, этот жанр очень идет Ане, он стопроцентно в ее стиле, но общее впечатление – очередная программа из множества подобных. Где главное впечатление оставляет не сам прокат, а вокальное исполнение», – написала Вайцеховская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Мемориал Панина
мужское катание
Анна Фролова
logoМатвей Ветлугин
logoсборная России
женское катание
Елена Вайцеховская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Мозалев лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Угожаев – 3-й
595сегодня, 17:52
Мемориал Панина. Двоеглазова выиграла короткую программу, Елисова – 2-я, Садкова – 3-я, Фролова – 5-я, Муравьева – 6-я
820сегодня, 14:11
Вечер памяти Александра Гришина. Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Ягудин выступили с показательными номерами
12315 октября, 16:19
Главные новости
Анастасия Губанова: «За последнее время я повзрослела и научилась справляться с давлением. Провал на чемпионате мира меня многому научил»
11 минут назад
Алина Горбачева: «Очень хотела выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон. Странные травмы выбивают из подготовки»
938 минут назад
Мемориал Панина. Мозалев лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Угожаев – 3-й
595сегодня, 17:52
Андрей Мозалев: «Хочу дарить в течение всего этого сезона свою энергию и радовать зрителей чистыми прокатами»
22сегодня, 17:49
Жулин о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Странно, что это сочетается с их желанием не допустить россиян на международные соревнования»
19сегодня, 16:57
Алексей Брюханов: «Во время перерыва старались друг друга всячески поддерживать. Я все время поднимал настроение Юле»
4сегодня, 16:51
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава победили в парах, Хазе и Володин – 2-е, Чан и Хоу – 3-и
58сегодня, 16:16
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы, Артемьева и Брюханов – 2-е, Меренкова и Галимов – 3-и
305сегодня, 16:12
Георгий Куница: «Мы сильно не улучшились с чемпионата Москвы, просто не упали с дупеля, поэтому баллы выше. Прокатом довольны»
8сегодня, 15:56
Гуменник планирует выступить на этапах Гран-при России в Москве и Омске
6сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
32 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1сегодня, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10вчера, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1вчера, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45