Анастасия Губанова: «За последнее время я повзрослела и научилась справляться с давлением. Провал на чемпионате мира меня многому научил»

Грузинская фигуристка Губанова рассказала, что научилась справляться с давлением.

Анастасия Губанова победила на Trialeti Trophy в Тбилиси. Слова спортсменки передает корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

«Кататься в Грузии – и сложно, и легко одновременно. С одной стороны, тут невероятная поддержка и очень теплая публика. Это больше похоже на какой-то семейный грузинский праздник, атмосфера невероятная. Спасибо огромное федерации, я знаю, чего им стоило провести такой турнир.

Поэтому и ответственность большая: не хотелось их подвести. Но мне кажется, за последнее время я повзрослела и научилась справляться с давлением. Провал на чемпионате мира меня многому научил.

Фильм «Привидение», под который поставлена моя произвольная программа, я смотрела еще в детстве, потом много раз пересматривала – и всегда плачу, очень люблю этот фильм.

Я уже несколько лет кручу в голове мысль сделать программу под этот саундтрек, но никак не могла найти правильную версию музыки. И тут я приезжаю в Тбилиси ставить программу к Бенуа Ришо, и на первой же тренировке он ставит ровно этот трек. Это была судьба», – сказала Губанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
Анастасия Губанова
Trialeti Trophy
сборная Грузии
Бенуа Ришо
