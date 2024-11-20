Вера Базарова: «Общий спад парного катания присутствует – как в нашей стране, так и на международном уровне»

Вера Базарова заявила о спаде парного катания в России и в мире.

– Честно скажу, не за всеми этапами международной серии Гран-при следила внимательно, все-таки старты ISU у нас в тени. Отмечу регресс парного катания. Смотрела этап в Японии и была разочарована. Ощущение долгосрочного кризиса, некой ямы. Нет ни четких лидеров, ни высокого уровня участников. Как минимум нет прогресса.

– Есть мнение, что и в России парное катание в кризисе. Особенно после этапа в Казани, где было всего две пары. Стоит переживать?

– Ситуация непонятная и неприятная. В Магнитогорске было всего три пары, в Петербурге планируют выступить также три дуэта. Но отмечу уровень юниорских соревнований, там конкуренция растет, появляются новые дуэты, например, из группы Этери Тутберидзе. Совсем недавно созданные пары выходят уже с тройными лутцами, с каскадами из тройных. Есть резерв, надеемся на подрастающее поколение. Возможно, через несколько лет будет такой же прорыв, как сейчас в мужском одиночном.

– Парирую словами Александры Бойковой – по ее мнению, и на юниорском уровне конкуренция снизилась. Согласны с ней?

– Общий спад парного катания присутствует – как в нашей стране, так и на международном уровне. Неприятно смотреть как пара, которая занимает призовое место, исполняет в короткой программе двойной аксель, причем партнер с него еще и падает. Возможно, причина заключается в отсутствии прямой конкуренции. Раньше российские пары были двигателем прогресса, источником мотивации. Сейчас этого всего не хватает как нашим ребятам, так и зарубежным соперникам.

Больше нет дополнительного стимула делать сложные элементы. Раньше куда чаще пары шли на риск и пробовали выброс тройной флип, тройной лутц. Сейчас скорее выбирают риттбергер или сальхов, при этом всё равно занимают призовые места. Можно сказать, что ребята немного расслабились. Решили, что не стоит перенапрягаться, раз медали от них всё равно никуда не уйдут.

– Дмитрий Козловский предложил радикальный вариант решения проблемы: сократить до минимума количество стартов, на каждый приглашать сильнейших и стабильно раз в месяц видеть дуэль Бойкова/Козловский – Мишина/Галлямов. При этом Галлямов и Мишина против. Они считают, что подобный ход лишит противостояние изюминки. Вы на чьей стороне?

– Мне близка позиция Мишиной и Галлямова. Встреча лучших из лучших – это особое блюдо, которое нужно подавать дозированно. К тому же сами ребята будут распылять свои силы – как эмоциональные, так и физические. Невозможно на каждом старте выдавать свой максимум, результатом может стать быстрое выгорание.

Большой вопрос, насколько это принесет пользу им самим, поэтому идея имеет явные издержки. Да и зрители со временем перестанут удивляться подобным стартам, они потеряют свою значимость, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы.

Кризис в парном катании – и мировом, и нашем: миф или правда?