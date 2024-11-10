Александр Галлямов: «Соревноваться с Бойковой и Козловским на каждом старте – это как каждый раз проводить матч 2DROTS и «Амкала» или «Зенита» и «Спартака»

Галлямов оценил идею соревнования с Бойковой и Козловским на каждом старте.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

Мишина : Немножко тяжело было сегодня катать. Может, сказалась разница во времени. Было ощущение тяжелого воздуха, хотя физическая форма хорошая. Прокат был неидеальным, было волнение, может, потому что основных наших соперников не было.

– Есть желание на каждом старте соревноваться с Бойковой и Козловским?

Галлямов : Это как каждый раз проводить матч 2DROTS и «Амкала» или «Зенита» и «Спартака».

Мишина : Это будет не совсем справедливо по отношению к другим парам.

– С каким эмоциями уезжаете?

Мишина : С мотивацией готовиться к следующему этапу. Работа идет, но еще не всё готово.

– Какие сильные качества можете выделить друг у друга?

Мишина : У Саши стабильность как в плане элементов, так и спокойствия. Общее качество – зрители говорят, что мы позитивные.

Галлямов : У Насти улыбка, это очень мило.

– Если бы вам предложили написать книгу о своей паре, как бы назвали?

Мишина : Самое обидное, как нас называла Тамара Николаевна Москвина: «четвертое место чемпионата России». Даже когда мы там победили, так говорила. Сейчас уже перестала так называть, ха-ха.

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