Кризис в парном катании – и мировом, и нашем: миф или правда?

В России снова заговорили о кризисе в парном катании – на этот раз не только в зарубежном, но и во внутреннем.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заметили спад конкуренции и стабильности. В качестве подтверждения привели чемпионат мира, где раньше двух безупречных прокатов не хватало даже для тройки, – в 2024-м на пьедестале не оказалось ни одного дуэта с чистыми выступлениями.

Казанский этап Гран-при, во время которого прозвучал этот тезис, отражает упадок и на национальном уровне: среди участников всего две пары , разница в результатах колоссальная – 26 баллов.

А вот почетный вице-президент ISU Александр Лакерник чуть ранее, когда пар на этапе было четыре, уверял: в России спортивные дуэты, наоборот, развиваются.

«Есть обстоятельства: кто‑то болеет, кто‑то травмирован. Не кидался бы из крайности в крайность, говоря, что у нас кризис в парном катании. Из этих четырех пар две набрали 200+, а это высокие стандарты. Сложность выросла, делают два разных тройных прыжка, это зрелищно», – объяснял он, признавая при этом, что «есть определенные проблемы».

Разбираемся, как обстоят дела на самом деле.

Еще год назад все восхищались тем, как бодро выглядят пары, несмотря на отстранение. Разве теперь хуже?

Замечание Александры Бойковой : «Понятное дело, что сейчас подрастает новое поколение, но даже смотря на новое юниорское поколение, мы с Димой замечаем, что когда мы приходили в юниоры, конкуренция была выше. Чтобы попасть в сборную, надо было очень постараться».

Да, из-за многочисленных расставаний в последние два года за место в топ-6 в принципе борется не так много народу.

В финале Спартакиады-2023/24 пар было всего 7, на чемпионате страны 10, но одна из них не зашла в новый сезон (Косторная/Куница), две вступили в него уже в перекроенном составе (Кадырова/Миронов и Шегай/Шадерков).

При этом все члены нынешней команды оказались в ней явно не благодаря стечению обстоятельств – это лучшие люди.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, попавшие в сборную в первом же взрослом сезоне, прежде провели год без поражений по юниорам. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов боролись за место в основе два года, лишь трижды за это время оставшись без медалей. Призеры Гран-при Елизавета Осокина/Артем Грицаенко в шестерку пока не пробились и третий сезон подряд начинают в резерве.

Ощущение пустоты на турнирах возникает потому, что взрослых пар не хватает на все этапы Гран-при, их мало даже для сокращенного варианта (как этой осенью). Но это не проблема последних сезонов.

Первый взрослый ЧР Бойковой и Козловского собрал немногим больше участников, чем прошлогодний, – 12. Кубок страны в прежнем формате тоже регулярно проходил с 4-5 дуэтами.

Просто теперь это бросается в глаза, ведь других соревнований нет, и лидеры, судя по всему, от этого уже выгорают.

А вот сложность программ действительно растет. Дуэты пробуют параллельный сольный риттбергер, вкатывают нетипичные сложные каскады вроде комбинаций с лутцем первым прыжком или секвенции из тройного и двух двойных акселей.

Бойкова/Козловский рискуют с четверным выбросом, Артемьева/Брюханов – с четверной подкруткой (до травмы партнерши заявляли его регулярно). В России технический прогресс начался два года назад, отката пока не произошло.

Наши фигуристы-парники умеют экстремальные вещи, но их тормозят правила. Почему?

На мировых турнирах тоже не хватает ярких пар? Возможно, вы удивитесь, но конкуренция и сложность растут

Аргумент от Козловского : «Когда мы с Сашей начинали, я помню, на нашем первом Skate Canada были два чистых проката, мы заняли четвертое место. В том же сезоне на чемпионате мира показали два прекрасных чистых проката, заняли шестое место.

Сейчас приезжает российская пара, выступающая за другую страну, и становится второй на этапе Гран-при. Вы серьезно, что ли? И вы хотите сказать, что мы двигаемся в правильном направлении, что международное парное катание в порядке?»

Пара из примера, очевидно, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, представляющие Узбекистан: серебро на Skate Canada-2024 с результатом 189,65. Оценка на 20 баллов ниже того, что в среднем получают лидеры российских стартов, но и судейство другое.

Для пьедестала международных турниров больше не нужны безупречные прокаты, это правда.

Более того, в топ-3 чемпионата мира в 2024-м не было ни одного дуэта с чистой произвольной; за год до этого тоже; в прошлогоднем финале Гран-при медалисты допустили минимум по одной существенной ошибке в каждом прокате. Стабильность действительно снизилась.

При этом уровень конкуренции понемногу растет. За финал Гран-при текущего сезона борются 8 пар. Места в этой компании может не хватить даже вице-чемпионам Европы Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве, хотя они взяли золото NHK Trophy, обыграв хозяев – чемпионов мира Рику Миуру и Рюичи Кихару.

Обе эти пары входят в число фаворитов на любых турнирах, а помимо них еще немцы Хазе/Володин, канадцы Стеллато/Дешам и итальянцы Конти/Мачии. Непобедимых среди них нет, абсолютно устойчивых тоже – при чистых прокатах все они претенденты на золото.

В топе эти спортсмены держатся потому, что следуют тренду на усложнение контента. Делают дорогую секвенцию с двумя двойными акселями, а еще не снижают планку в исполнении поддержек, тодесов, дорожек и подкрутов, лидеры не получают на них ниже третьего уровня.

В цифрах средняя стоимость контента у лидеров ЧР (92,33) и ЧМ (90,96) почти не различается.

Проблем не видит и голландский судья Йерун Принс.

«Все участники чемпионата мира катались на приличном уровне. Более того, тут выступали фигуристы из стран, в которых парного катания еще недавно не было, – например, из Филиппин, Голландии или Австрии», – утверждает он, подчеркивая, что это результаты середины олимпийского цикла, дальше будет лучше.

Интервью самого известного в России судьи-иностранца: ставил 10 баллов Валиевой и неверное ребро Загитовой

Если цифры говорят, что серьезного спада нет, почему турниры не зажигают как раньше?

Ответы на этот вопрос подсказывают сами фигуристы. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают , что интерес убивает пустой календарь.

«Наверное, зрителям и рекламодателям было бы интересно наблюдать за соперничеством сильнейших каждый месяц, каждую неделю», – объясняла Бойкова.

Они предлагают не только увеличить количество соревнований, но и изменить их структуру, чтобы лидеры встречались чаще двух раз в год. Всех, кто не способен разогнать интригу, пара предлагает отправить в «другие дивизионы».

Хотя ключевые соперники не согласны.

Александр Галлямов: «Это как каждый раз проводить матч 2DROTS и «Амкала» или «Зенита» и «Спартака».

Анастасия Мишина: «Это будет не совсем справедливо по отношению к другим парам».

Разобщенность российского и международного катания тоже портит впечатление. И там, и тут хватает дуэтов с интересной историей и сложными элементами, но они не встречаются на одном льду.

Даже Принс, хоть и отказался ответить на вопрос о развитии зарубежных турниров без россиян, признал: «Если бы ваши пары были в Монреале на ЧМ, это был бы, конечно, совсем другой турнир, потому что они наверняка боролись бы за медали».

Никита Володин ждет , когда сборную разбанят, потому что это мотивирует усложнять программы: «Россиян обязательно выпустят, а это сильнейшие фигуристы мира. Мы хотим с ними соревноваться, мы понимаем, что можем конкурировать».

А вот Дмитрий Савин, который пару лет назад говорил, что европейское парное умирает, теперь считает , что «нынешние ребята подтягиваются на глазах». Но предупреждает: спад может случиться.

«Позитивная динамика касается только взрослых. А настоящая проблема как раз с юниорами. Некого растить, нет сильной молодежи.

Я давно бью тревогу: кто придет на смену нынешним лидерам? На становление сильного парника уходит 6-7 лет. Анника Хокке, Никколо Мачии, Филиппо Амброзини – мы их начали растить в 2016 году на сборах. И только сейчас пошли результаты», – объяснял он в разговоре с Майей Багрянцевой.

А возможно, проблема в том, что в фигурное катание просто пришла эпоха без ярких звезд. Ни спортсменов, ни болельщиков она не воодушевляет как прежде.

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В тексте использованы фрагменты интервью «Спортсу», ТАСС и «Матч ТВ».

Фигурное катание будто хочет умереть – потому что не знает, зачем жить

Даже фигуристы видят, что их спорт в кризисе – и предлагают план спасения

Фото: РИА Новости /Илья Наймушин, Максим Богодвид; Darren Calabrese, Christinne Muschi/Global Look Press