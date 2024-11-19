Фигуристка Екатерина Ципухина пропустит Гран-при России из-за травмы стопы.

Об этом 15-летняя спортсменка сообщила в телеграм-канале. Планировалось, что 21-22 ноября она выступит на юниорском этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в серии этапов Гран-при по состоянию здоровья (травмы стопы).

Спасибо большое всем, кто за меня переживает и поддерживает, я это очень ценю!🙏🏻❤️» – написала Ципухина в телеграм-канале.

В прошлом сезоне фигуристка занимала 5-е места на первенстве России и в финале Гран-при страны среди юниоров.