Екатерина Ципухина пропустит Гран-при России из-за травмы стопы
Фигуристка Екатерина Ципухина пропустит Гран-при России из-за травмы стопы.
Об этом 15-летняя спортсменка сообщила в телеграм-канале. Планировалось, что 21-22 ноября она выступит на юниорском этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.
«Дорогие друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в серии этапов Гран-при по состоянию здоровья (травмы стопы).
Спасибо большое всем, кто за меня переживает и поддерживает, я это очень ценю!🙏🏻❤️» – написала Ципухина в телеграм-канале.
В прошлом сезоне фигуристка занимала 5-е места на первенстве России и в финале Гран-при страны среди юниоров.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Екатерины Ципухиной
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