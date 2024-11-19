5

Екатерина Ципухина пропустит Гран-при России из-за травмы стопы

Фигуристка Екатерина Ципухина пропустит Гран-при России из-за травмы стопы.

Об этом 15-летняя спортсменка сообщила в телеграм-канале. Планировалось, что 21-22 ноября она выступит на юниорском этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в серии этапов Гран-при по состоянию здоровья (травмы стопы).

Спасибо большое всем, кто за меня переживает и поддерживает, я это очень ценю!🙏🏻❤️» – написала Ципухина в телеграм-канале.

В прошлом сезоне фигуристка занимала 5-е места на первенстве России и в финале Гран-при страны среди юниоров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Екатерины Ципухиной
женское катание
Екатерина Ципухина
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Невский лед
травмы
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Базылюк, Рубцова, Ципухина, Сарновский и Карартынян выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге
24вчера, 10:05
Акатьева о бронзе на Гран-при России: «Волнение и доля сомнений не дали показать свой максимум. Четверной тулуп пока на стадии тренировки»
4710 ноября, 11:30
Анна Фролова: «Настроение чуть-чуть агрессивное сегодня, что для меня странно. Мало спала? Однозначно! 1,5 часа – это трэш»
79 ноября, 05:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Литенко и Пахомов покажут ритм-танцы
137 минут назад
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Сабада и Астахов выступят с короткими программами
547 минут назад
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Пэйт и Бай, Ханна Лим и Е Куан представят ритм-танцы
сегодня, 20:10
Журова о борьбе с допингом: «Опыт Валиевой может предостеречь многих. Необходимо делиться, где можно ошибиться, где нужно быть внимательным»
26сегодня, 18:58
Илья Авербух и Лиза Арзамасова поставили трехлетнего сына на коньки
10сегодня, 18:20Видео
Алина Загитова посетила церемонию премии «Звезды хайпа»
37сегодня, 18:14Фото
11-летняя ученица Тутберидзе Докукина исполнила четверной тулуп на тренировке
55сегодня, 15:41Видео
Алена Косторная: «Может быть, Петросян сейчас по телу чуть легче, чем остальным. Она миниатюрная, но по возрасту не маленькая»
58сегодня, 15:16
Тарасова о Туктамышевой на «Ледниковом периоде»: «Благодаря новым образам случилось открытие новой звезды. Если бы она была такая в спорте, была бы чемпионкой-чемпионкой-чемпионкой»
27сегодня, 15:11
Алена Косторная: «Садкова в Москве просто прыгала программу. Я не заметила от нее отдачи в эмоциональном плане»
116сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
198вчера, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2вчера, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41вчера, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
1115 ноября, 18:28