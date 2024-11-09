Анна Фролова: «Настроение чуть-чуть агрессивное сегодня, что для меня странно. Мало спала? Однозначно! 1,5 часа – это трэш»

Анна Фролова высказалась об «агрессивном настроении» перед Гран-при России.

Этап соревнований по фигурному катанию стартует 9 ноября в Красноярске.

– Настроение сегодня в целом нормальное, рабочее. Такое чуть-чуть агрессивное сегодня, что для меня странно. Бывает и такое, плюс эмоции чуть-чуть.

– Связано ли это с тем, что ты спала сегодня мало?

– Да, однозначно! Я спала сегодня полтора часа. Это прям, конечно, трэш.

– Сколько тебе нужно спать, чтобы выспаться? Вообще, максимально.

– Я могу спать сколько угодно, вот честно! Я могу по 14 часов, особенно когда я болею. У меня был рекорд: я спала за сутки – как бы суммарно за сутки – 20 часов.

– Что это такое (показывает на перемотанную правую ногу – Спортс’‘)?

– Вы не пугайтесь и не предпринимайте никаких поспешных решений. Это я так страхую свою правую ногу, поскольку у меня правая нога чуть-чуть пострадала в определенный момент моей жизни. Сейчас с ней все хорошо, слава богу.

Просто из-за того, что я прыгаю много зубцовых, я лишний раз, чтобы не подвернуть, не расслабить ножку, так вот ее перематываю – и это меня во многом спасает. Подстраховываюсь так, – ответила Фролова на вопросы Алины Загитовой во влоге на Первом канале.

– Хорошо, я отпускаю тебя спать, восстанавливайся.