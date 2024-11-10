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Акатьева о бронзе на Гран-при России: «Волнение и доля сомнений не дали показать свой максимум. Четверной тулуп пока на стадии тренировки»

Софья Акатьева заявила, что не смогла показать свой максимум на Гран-при России.

Сегодня Акатьева заняла третье место на этапе в Красноярске (208,63 балла), выступив на соревнованиях впервые за полтора года. Победила Анна Фролова (218,91), второй стала Алина Горбачева (210,36).

– Рада, что оказалась на пьедестале, это хорошее начало. Я не сделала свой максимум, были ошибки. Где‑то изменим тренировочный процесс и будем готовиться дальше.

На тренировке пробовала четверной тулуп, пока он на стадии тренировки, исправляем ошибки. Не так давно начала его подкручивать, на разминке я с него не падала. Волнение и доля сомнений на соревнованиях не дали показать свой максимум.

– Вы выросли, это сказывается?

– Не так сильно, связано это скорее с тем, что я еще вкатываюсь в соревновательную атмосферу, это надо пережить. Конечно, всегда хочется выступать хорошо, тем более в Красноярске, где у меня было много побед.

Расстроена, но знаю, над чем работать.

– Ты пропустила сезон. Чего сейчас не хватает? Соревновательной практики?

– В короткой программе не хватило опыта, будто он растерялся. Знала, что в начале будет тяжеловато. Буду больше работать над короткой.

– Чего не хватало за время без выступлений?

– Соревнования дают такие эмоции, чего больше ничего в моей повседневной жизни не дает. Получила драйв и энергетику, в том числе от зрителей, что мне помогло. Не хватало льда, ощущения полета во время травмы, – сказала Акатьева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
травмы
женское катание
logoМатч ТВ
logoСофья Акатьева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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