Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Горшенина и Макаров покажут ритм-танцы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров
5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)
Москва
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени (13 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Старт-лист
Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов
Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
Валерия Бугаевская – Егор Козлов
Александра Буторина – Кирилл Махов
Арина Горшенина – Илья Макаров
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Ксения Евстифеева – Матвей Лысов
Таиса Мусурова – Иван Тертышников
София Науменко – Артем Гаманов
Полина Отмахова – Кирилл Алексеев
Ева Плесовских – Марк Желтышев
Любовь Скрябина – Григорий Матвеев
София Титанян – Владислав Глазунов
Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже.
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