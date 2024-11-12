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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Горшенина и Макаров покажут ритм-танцы

13 ноября на Гран-при России среди юниоров в Москве пройдут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени (13 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист

Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов

Олеся Бразевич – Игорь Зубцов

Валерия Бугаевская – Егор Козлов

Александра Буторина – Кирилл Махов

Арина Горшенина – Илья Макаров

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Ксения Евстифеева – Матвей Лысов

Таиса Мусурова – Иван Тертышников

София Науменко – Артем Гаманов

Полина Отмахова – Кирилл Алексеев

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Любовь Скрябина – Григорий Матвеев

София Титанян – Владислав Глазунов

Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Евгений Артющенко
logoСерия Гран-при России
Арина Горшенина
Илья Макаров
Василиса Григорьева
Александра Буторина
Дмитрий Пекин
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Кирилл Махов
София Титанян
Владислав Глазунов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Таисия Шепталина
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Олеся Бразевич
Игорь Зубцов
Ксения Евстифеева
Матвей Лысов
Таиса Мусурова
Иван Тертышников
София Науменко
Артем Гаманов
Мемориал Горшкова
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