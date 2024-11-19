Тарасова о Туктамышевой на «Ледниковом периоде: «Благодаря новым образам случилось открытие новой звезды. Если бы она была такая в спорте, была бы чемпионкой-чемпионкой-чемпионкой»
Татьяна Тарасова считает, что Елизавета Туктамышева раскрылась как новая звезда.
Об этом заслуженный тренер СССР Тарасова высказалась на съемках шоу «Ледниковый период». В нем чемпионка мира по фигурному катанию Туктамышева участвует в паре с актером Артуром Сопельником.
«Я не ожидала, что Лиза может все. Столько лет в спорте, столько программ, и никто ей не предложил новых партий – она всегда катала Лизу. Это было уже немного скучно.
Здесь же, благодаря программам Ильи Авербуха и новым образам, случилось открытие новой звезды. Если бы она была такая в спорте, она была бы чемпионкой-чемпионкой-чемпионкой. Выиграла бы все международные соревнования», – сказала Тарасова.
Туктамышевой 27 лет, она чемпионка мира и Европы 2015 года, чемпионка России-2013. Осенью 2023 года фигуристка приостановила спортивную карьеру.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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