«Предложение Валиевой поступило. Но они пока ответили «мы подождем». Авербух о «Ледниковом периоде»

Камиле Валиевой предложили поучаствовать в новом «Ледниковом периоде».

Об этом рассказал продюсер и хореограф Илья Авербух. Ранее стало известно о начале съемок нового сезона.

– Камиле Валиевой не предлагали принять участие?

– Предлагали. Но они пока ответили «мы подождем». Но предложение от нас ей поступило.

– Ждать ли в будущем в каком-то качестве Алину Загитову и Камилу?

– Безусловно, в проекте будет много сюрпризов. Обязательно девчонки появятся. Ледовая история – это семья, – ответил Авербух.

Также он объяснил , почему к участию в проекте не приглашали Александру Игнатову (Трусову).

– Сашу Трусову не рассматривали в качестве участницы шоу?

– Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал, – отметил Авербух.