«Предложение Валиевой поступило. Но они пока ответили «мы подождем». Авербух о «Ледниковом периоде»
Камиле Валиевой предложили поучаствовать в новом «Ледниковом периоде».
Об этом рассказал продюсер и хореограф Илья Авербух. Ранее стало известно о начале съемок нового сезона.
– Камиле Валиевой не предлагали принять участие?
– Предлагали. Но они пока ответили «мы подождем». Но предложение от нас ей поступило.
– Ждать ли в будущем в каком-то качестве Алину Загитову и Камилу?
– Безусловно, в проекте будет много сюрпризов. Обязательно девчонки появятся. Ледовая история – это семья, – ответил Авербух.
Также он объяснил, почему к участию в проекте не приглашали Александру Игнатову (Трусову).
– Сашу Трусову не рассматривали в качестве участницы шоу?
– Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал, – отметил Авербух.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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