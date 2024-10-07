Туктамышева, Морозов, Евгения Тарасова, Соловьев, Маринин и Тотьмянина примут участие в новом «Ледниковом периоде»
Объявлен предварительный список участников шоу «Ледниковый период».
Ранее стало известно о начале съемок нового сезона.
«Состав еще формируется. В проекте примет участие Лиза Туктамышева. Евгения Тарасова и Володя Морозов впервые приходят в проект. Заканчиваются переговоры с Анной Щербаковой, на 99 процентов она будет в «Ледниковом». Анечка пропустила большое количество времени из-за травмы, но она сейчас тренируется, ее вхождение в проект будет очень важным и очень аккуратным.
Также среди участников Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев. Алины Загитовой в этом сезоне не будет», – рассказал продюсер и хореограф Илья Авербух.
Как уточняет в своем телеграм-канале журналист Константин Лесик, всего планируют сформировать 14 пар.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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