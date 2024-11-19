Чемпионка мира по шахматам U18 Карманова: «Нравится катание Медведевой, красивые программы. Загитова — это больше про прыжки, а Медведева — про артистичность»
Кармановой 17 лет, она является чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет.
— Ваша мама рассказала, что в детстве вы занимались еще гимнастикой, потом плаванием, теннисом, а теперь увлеклись еще и фигурным катанием. Как вы к этому пришли?
— Года полтора назад я начала заниматься фигурным катанием. Во-первых, шахматы это все-таки очень сидячий вид спорта. Нужно тренировать выносливость, а как еще играть пять часов? Ну и для здоровья полезно.
Мне всегда нравилось фигурное катание, это красиво. Уже научилась делать некоторые одинарные прыжки: тулуп, флип.
— Любимая фигуристка?
— Наверное, Щербакова.
— А если выбирать между Медведевой и Загитовой?
— Медведева. Нравится ее катание, красивые программы. Загитова — это больше про прыжки, а Медведева — это про само катание, про артистичность. Мне нравится, когда артистичные программы, — сказала Карманова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий