Российская шахматистка Ольга Карманова назвала любимых фигуристок.

Кармановой 17 лет, она является чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет.

— Ваша мама рассказала, что в детстве вы занимались еще гимнастикой, потом плаванием, теннисом, а теперь увлеклись еще и фигурным катанием. Как вы к этому пришли?

— Года полтора назад я начала заниматься фигурным катанием. Во-первых, шахматы это все-таки очень сидячий вид спорта. Нужно тренировать выносливость, а как еще играть пять часов? Ну и для здоровья полезно.

Мне всегда нравилось фигурное катание, это красиво. Уже научилась делать некоторые одинарные прыжки: тулуп, флип.

— Любимая фигуристка?

— Наверное, Щербакова .

— А если выбирать между Медведевой и Загитовой?

— Медведева . Нравится ее катание, красивые программы. Загитова — это больше про прыжки, а Медведева — это про само катание, про артистичность. Мне нравится, когда артистичные программы, — сказала Карманова.