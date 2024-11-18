Щербакова о конкуренции в группе Тутберидзе: «Не ощущалось прямого соперничества. Было столько возни с четверными, и у тебя все мысли только о том, чтобы чисто откатать программу»

Анна Щербакова рассказала о соперничестве фигуристок в группе Этери Тутберидзе.

– Ну и не могу тебя еще не спросить про то, каково это тренироваться в одной группе, будучи лучшей фигуристкой и с лучшими еще фигуристками. Это соперничество на тренировках у вас было?

– Конечно, конечно, было. Но я попала в группу Этери Георгиевны (Тутберидзе) в очень юном возрасте. А в группе Этери Георгиевны всегда строятся тренировки на том, что главные конкуренты всегда на одном льду. Их не разводят, наоборот. Вы видите всегда, как работает твой главный соперник. Я по-другому не тренировалась никогда. Я всегда тренировалась так, что все главные конкуренты всегда на одном льду. Поэтому я и не знаю, как по-другому.

Ну, конечно, конкуренция была, и я думаю, что она играла только в плюс. Просто, наверное, человек, который не умеет тренироваться в конкуренции, он не пойдет в эту среду. Он выберет для себя чуть-чуть то, что ему подходит. Мне это, я думаю, подходило. То есть это скорее мотивирует, да.

– А потом вы едете вместе на соревнования.

– Да, и ты знаешь, кто как готов, у кого какой набор. Все для тебя понятно.

– У кого-то золотая медаль, у кого-то бронзовая или серебряная, или вообще без медали. Как это в раздевалке потом, как смотреть друг в глаза, или как это влияло на отношения между вами?

– Мне кажется, что, например, те же Алина Загитова с Женей Медведевой , они катали всегда чисто свои программы, то есть там всегда надо было стабильно выступать, это всегда чистый прокат, идеальный, должен быть вот... до блеска вообще, чтобы ни единой вообще ошибочки не было. И тут получается, что это действительно соперничество, потому что вы каждый день выходите, вы обе идеально чисто катаете, вы понимаете, что вы будете конкурировать, и это больше, мне кажется, ощущается.

А в нашем поколении, когда появились четверные прыжки – мало на каком соревновании все чисто катали. Кто-то ошибается, кто-то меньше сорвет. Кто лучше справился, кто чище откатал. Не было вопросов к другим: почему она, а не я? Ну, потому что кто проиграл, тот хуже откатал. Кто выиграл, значит, тот в этот момент хорошо откатал. И что ты потом будешь здесь смотреть?

Ну, то есть мне кажется, у нас не ощущалось вот этого такого прямого соперничества, потому что на тренировке мы не боролись, типа, кто лучше. У нас у каждой столько было с этими четверными возни, столько нужно было работать над ними, чтобы свою программу выкатать чисто, и у тебя все мысли в этот момент только о том, что мне сделать, чтобы я уже справилась с этой программой, чтобы я ее чисто откатала, или где там еще добавить, а какой контент мне выбрать. И настолько вот ты в себе, в работе, погружен в этом всем, что тебе вообще как будто бы не до вот этих каких-то конкуренций, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова в подкасте «Произвольная программа».

«Ну что, вместе поплачем?» Самый тяжелый момент в жизни Щербаковой – на Олимпиаде в Пекине