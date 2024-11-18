Самсонов о травме: «По срокам восстановления ничего не знаю, но к чемпионату России должен успеть подготовиться»

Фигурист Даниил Самсонов надеется, что успеет подготовиться к чемпионату России.

Самсонов подвернул ногу на тренировке и снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

«У меня надрыв связки и отек ноги. По срокам восстановления ничего не знаю, но к чемпионату России должен успеть подготовиться», – сказал Самсонов.

Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.