Самсонов о травме: «По срокам восстановления ничего не знаю, но к чемпионату России должен успеть подготовиться»
Фигурист Даниил Самсонов надеется, что успеет подготовиться к чемпионату России.
Самсонов подвернул ногу на тренировке и снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.
«У меня надрыв связки и отек ноги. По срокам восстановления ничего не знаю, но к чемпионату России должен успеть подготовиться», – сказал Самсонов.
Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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