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Самсонов о травме: «Подвернул ногу, упал. Она опухла настолько сильно, что я даже не могу ее в конек засунуть»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о своей новой травме.

Сегодня 19-летний Самсонов снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

– Как так получилось, что ты снялся с произвольной программы?

– Не знаю, у меня нет слов... С утра вышел на тренировку – вроде все хорошо, начал раскатываться, начал готовиться к своему включению. Распрыгал тройной аксель, дальше пошел разминать четверной сальхов: первый сделал, решил сделать [второй] в другую сторону – как у меня стоит из произвольной.

Ну и по непонятным причинам просто приземлился, подвернул ногу, упал. И понял, что больно наступать на ногу. Я на одной ноге доехал до тренеров, сказал, что подвернул ногу. Вышел со льда, снял конек, начал разминать ногу, и мне Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что «лучше не выходи на лед, пойдем к врачу – посмотрим, что там».

Ну, я до последнего боролся, я очень хотел выступить сегодня. Я не знаю, сколько обезболивающих таблеток я выпил, чтобы сегодня выйти. И перематывал ногу. Но, к сожалению, нога опухла настолько сильно, что я даже не могу ее в конек засунуть. Поэтому сегодня пришлось сняться, – сказал Самсонов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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