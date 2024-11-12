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Даниил Самсонов: «У меня был разрыв связок. Я ходил на костылях и за две недели подготовился к Гран-при в Красноярске»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о травме, полученной перед Гран-при России.

10 ноября Самсонов стал третьим на этапе соревнований в Красноярске, победил Николай Угожаев, Петр Гуменник занял второе место. 

«Здесь я делал все, чтобы побороться за тройку сильнейших – я думаю, мне это на данный момент удалось, поскольку моя подготовка была чуть смазана. Я две недели сидел дома.

Я выступал на чемпионате Москвы [в октябре], после этого чуть приболел, вышел на первую тренировку и с четверного тулупа сильно подвернул ногу. У меня был разрыв связок. Я две недели ходил на костылях и вот за две недели подготовился к этапу в Красноярске.

Вообще, я должен был участвовать на Гран-при в Казани, но не смог, потому что восстановиться не успел и приехал сюда вот [в Красноярск]. Поэтому я думаю, что для данной ситуации, – что у меня правая нога до сих пор чуть-чуть побаливает, – я сделал все, что мог», – рассказал Самсонов во влоге Алины Загитовой на Первом канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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