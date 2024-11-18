Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа. С высокой вероятностью он сможет подготовиться к чемпионату России (ТАСС)

Фигуристу Даниилу Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа.

Об этом пишут ТАСС со ссылкой на источник в окружении 19-летнего спортсмена.

Ранее Самсонов получил травму на тренировке и снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве. На предыдущем этапе в Красноярске он становился бронзовым призером.

«Даниил прошел МРТ, врачи диагностировали повреждение связки голеностопа. Сколько времени понадобится на восстановление, сейчас сказать трудно, ему еще предстоит ряд обследований. Но вероятность, что он сможет подготовиться к чемпионату России, достаточно высокая», – заявил источник агентства.

Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.