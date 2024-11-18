  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа. С высокой вероятностью он сможет подготовиться к чемпионату России (ТАСС)
11

Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа. С высокой вероятностью он сможет подготовиться к чемпионату России (ТАСС)

Фигуристу Даниилу Самсонову диагностировали повреждение связки голеностопа.

Об этом пишут ТАСС со ссылкой на источник в окружении 19-летнего спортсмена.

Ранее Самсонов получил травму на тренировке и снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве. На предыдущем этапе в Красноярске он становился бронзовым призером.

«Даниил прошел МРТ, врачи диагностировали повреждение связки голеностопа. Сколько времени понадобится на восстановление, сейчас сказать трудно, ему еще предстоит ряд обследований. Но вероятность, что он сможет подготовиться к чемпионату России, достаточно высокая», – заявил источник агентства.

Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
мужское катание
ТАСС
logoДаниил Самсонов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Самсонов о травме: «Подвернул ногу, упал. Она опухла настолько сильно, что я даже не могу ее в конек засунуть»
12вчера, 14:04
Даниил Самсонов: «У меня был разрыв связок. Я ходил на костылях и за две недели подготовился к Гран-при в Красноярске»
4312 ноября, 19:09
Матвей Ветлугин: «Периодически травма дает о себе знать, она не сковывает меня в том, что я должен делать, но ограничивает объем того, что могу делать»
7 ноября, 07:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Самсонов о травме: «По срокам восстановления ничего не знаю, но к чемпионату России должен успеть подготовиться»
328 минут назад
Татьяна Тарасова: «Мы были бы рады, если бы Дегтяреву удалось добиться допуска наших спортсменов. Это означало бы, что его не зря назначили министром»
7сегодня, 13:54
Грассль о хейте в соцсетях: «Это началось после того, как я уехал тренироваться в Москву, к Тутберидзе. Но это больше меня не задевает»
2сегодня, 13:02
Даниэль Грассль: «Мы с Петросян подружились во время тренировок в России. Мы часто дурачились – например, кидались снежками, когда Тутберидзе отворачивалась»
5сегодня, 12:50
Итальянский фигурист Грассль о допинг-деле: «Я получил отстранение на год – минимальное наказание, потому что смог доказать непреднамеренность нарушения»
27сегодня, 12:30
Двоеглазова о победе на Гран-при: «Было важно взять реванш – это всегда такой азарт»
9сегодня, 12:01
Дегтярев о возвращении Валиевой в спорт: «Коли хочет – хорошо, морально поддержим. Она даровитая и явно движется к победам»
40сегодня, 11:44
Ирина Роднина: «Петросян – явный лидер. Пускай остальные девочки не обижаются, но я не запомнила никого – к сожалению, какая-то безликость»
37сегодня, 11:31
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Петросян лидирует, команда Дикиджи – 2-я, команда Фроловой – 3-я
85сегодня, 11:10
Щербакова о конкуренции в группе Тутберидзе: «Не ощущалось прямого соперничества. Было столько возни с четверными, и у тебя все мысли только о том, чтобы чисто откатать программу»
28сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
198сегодня, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2сегодня, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
1вчера, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
1115 ноября, 18:28