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Итальянский фигурист Грассль о допинг-деле: «Я получил отстранение на год – минимальное наказание, потому что смог доказать непреднамеренность нарушения»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль раскрыл подробности своего допинг-дела.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы-2022. Он пропустил сезон-2023/24, когда в отношении него расследовали дело о пропуске трех допинг-тестов, и на данный момент вновь выступает на соревнованиях.

– Ты можешь пояснить, как звучало итоговое решение по делу? Ведь никакой официальной информации не опубликовано.

– Я получил отстранение сроком в один год – это минимальное наказание в этой ситуации, потому что я смог доказать непреднамеренность нарушения. Уточню: год без соревнований с 1 сентября 2023-го года, а тренироваться я смог уже через 10 месяцев. Так что 1 июля я вышел на лед в Турине.

– А чье это было решение? WADA (Всемирного антидопингового агентства)?

– Это вердикт NADO Italia (национального антидопингового агентства Италии), но в плотном взаимодействии с WADA. К сожалению, больших подробностей я дать не могу.

– Ок, давай отмотаем назад: как вообще появились эти три флажка?

– Фактически я трижды не обновил в системе свое реальное местонахождение – это произошло в разное время и в разных странах.

В интернете ходило много версий, которые не соответствуют действительности. Например, писали, что все три теста я пропустил во время тренировок в России. Это не так, на мое пребывание в Москве пришелся только последний пропуск. Остальные два случились раньше, когда я уезжал из Италии на соревнования в другие страны, например, в Японию.

Третий кейс, который произошел в России, был даже не пропущенным тестом, а отсутствием коммуникации, вызванной проблемами со связью. В ходе долгих разбирательств нам удалось доказать, что это произошло не по моей вине.

– Это как? Не работал интернет?

– Я не могу рассказывать подробно, но да, у меня были определенные проблемы с сим-картой, а у допинг-офицеров ведь должен быть способ в любой момент выйти с тобой на связь. А у меня тогда с техникой была проблема на проблеме.

– Ну ок, это случается первый раз, потом второй. Ты был к этому моменту напуган?

– Очень сильно, я был в панике. Мне тогда пытались помочь очень много людей, включая нашу федерацию. Они перепроверяли, как работает система, помогали мне за всем следить. Еще до отъезда в Россию я проверял систему по сто раз – понимал, что нет права на ошибку.

В Москве я был уверен, что нет никаких проблем, все чисто и я контролирую ситуацию. К сожалению, это оказалось не так. 

– Как ты узнал о третьем флажке?

– Это был шок. Это июль 2023-го, я на сборах в Новогорске. Мы были вместе с Никой Эгадзе, и когда я узнал о случившемся, меня начало трясти. Я был готов немедленно вылететь в Италию, чтобы сдать допинг-тест, но мне сказали, что уже поздно. Но я все равно тут же собрал вещи и вернулся в Италию.

Это была катастрофа, я ведь регулярно сдавал все необходимые допинг-тесты – что во время тренировок в США, что в Италии.

Я не понимал, как это возможно: я был супервнимателен и аккуратен. Конечно, я знал, что после трех флажков из-за неправильно введенных в систему данных следует дисквалификация. У меня к тому моменту было два предупреждения и до конца календарного года от получения первого флажка оставалось всего 8 дней, – рассказал Грассль в интервью Sports.

Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoWADA
logoсборная Италии по фигурному катанию
мужское катание
сборная Грузии
Даниэль Грассль
Ника Эгадзе
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