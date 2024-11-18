Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год

У Даниэля Грассля – вторая подряд медаль Гран-при: неделю назад в Японии, а теперь в Хельсинки.

Для итальянца это сенсационный результат: Грассль провел год без соревнований, попав в непонятную историю вокруг допинг-проб прошлой осенью.

В сентябре 2023-го стало известно, что Даниэль пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев. В допинг-терминологии это три «флажка» – предупреждения, вынесенные за то, что офицеры WADA не нашли фигуриста по адресу, указанному им в системе ADAMS. Незадолго до этого итальянец объявил, что ушел из группы Этери Тутберидзе, в которой занимался с января 2023-го.

Факт нарушения подтвердили и в NADO Italia, антидопинговой службе Италии – правда, сразу пояснив, что пока и сами не очень понимают, что произошло: «Это действительно так. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение».

Позже итальянский фигурист снялся со всех турниров в сезоне. А в декабре антидопинговая прокуратура Италии запросила для него два года дисквалификации.

На этом новости по делу Грассля закончились. А летом 2024-го его вдруг обнаружили в списках серии Гран-при на сезон, в соцсетях спортсмена появились посты о тренировках.

На запросы журналистов NADO Italia отвечать отказалась: «Решением Итальянского управления по защите конфиденциальности мы не можем дать ответ на ваш запрос».

WADA и вовсе дало понять, что все вопросы не к ним, а в Италию: «Вы должны обратиться в национальный орган обработки результатов, в данном случае NADO Italia».

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

Майя Багрянцева встретилась с Даниэлем в Хельсинки и попыталась узнать, что же произошло на самом деле.

Грассль отделался годом за три пропуска допинг-тестов: как все получилось?

– Это был самый сложный год моей жизни. Я вообще не выходил на лед, ни разу.

– Даже на рождественский городской каток?

– Нет, у меня были очень четкие ограничения, это было невозможно. Мне был закрыт доступ на любой каток, который как-то связан с WADA или NADO Italia.

А на катках для массового катания я должен был быть на 100% уверен, что вместе со мной не катаются люди, которые связаны со спортом – это тоже было частью наложенных на меня санкций. Я пытался найти такой лед, но это было очень сложно.

– Ты можешь пояснить, как звучало итоговое решение по делу? Ведь никакой официальной информации не опубликовано.

– Я получил отстранение сроком в один год – это минимальное наказание в этой ситуации, потому что я смог доказать непреднамеренность нарушения. Уточню: год без соревнований с 1 сентября 2023-го года, а тренироваться я смог уже через 10 месяцев. Так что 1 июля я вышел на лед в Турине.

– А чье это было решение? WADA?

– Это вердикт NADO Italia, но в плотном взаимодействии с WADA. К сожалению, больших подробностей я дать не могу.

– Ок, давай отмотаем назад: как вообще появились эти три флажка?

– Фактически я трижды не обновил в системе свое реальное местонахождение – это произошло в разное время и в разных странах.

В интернете ходило много версий, которые не соответствуют действительности. Например, писали, что все три теста я пропустил во время тренировок в России. Это не так, на мое пребывание в Москве пришелся только последний пропуск. Остальные два случились раньше, когда я уезжал из Италии на соревнования в другие страны, например, в Японию.

Третий кейс, который произошел в России, был даже не пропущенным тестом, а отсутствием коммуникации (Даниэль использует термин miscommunication – Спортс’‘), вызванной проблемами со связью. В ходе долгих разбирательств нам удалось доказать, что это произошло не по моей вине.

– Это как? Не работал интернет?

– Я не могу рассказывать подробно, но да, у меня были определенные проблемы с сим-картой, а у допинг-офицеров ведь должен быть способ в любой момент выйти с тобой на связь. А у меня тогда с техникой была проблема на проблеме.

– Ну ок, это случается первый раз, потом второй. Ты был к этому моменту напуган?

– Очень сильно, я был в панике. Мне тогда пытались помочь очень много людей, включая нашу федерацию. Они перепроверяли, как работает система, помогали мне за всем следить. Еще до отъезда в Россию я проверял систему по сто раз – понимал, что нет права на ошибку.

В Москве я был уверен, что нет никаких проблем, все чисто и я контролирую ситуацию. К сожалению, это оказалось не так.

– Как ты узнал о третьем флажке?

– Это был шок. Это июль 2023-го, я на сборах в Новогорске. Мы были вместе с Никой Эгадзе, и когда я узнал о случившемся, меня начало трясти. Я был готов немедленно вылететь в Италию, чтобы сдать допинг-тест, но мне сказали, что уже поздно. Но я все равно тут же собрал вещи и вернулся в Италию.

Это была катастрофа, я ведь регулярно сдавал все необходимые допинг-тесты – что во время тренировок в США, что в Италии.

Я не понимал, как это возможно: я был супервнимателен и аккуратен. Конечно, я знал, что после трех флажков из-за неправильно введенных в систему данных следует дисквалификация. У меня к тому моменту было два предупреждения и до конца календарного года от получения первого флажка оставалось всего 8 дней.

«Почти год жил обычной жизнью и будто ожил». Чем заниматься в отстранении, если на лед нельзя?

– Ты понимаешь сейчас, что нужно было сделать по-другому, чтобы избежать такой ситуации?

– Мне нужно было тщательнее следить за всем и проверять себя не сто раз, а тысячу. У меня всегда были проблемы с заполнением всех этих бумажек – и мне следовало обратиться за помощью к близким, чтобы они помогли мне не упустить чего-то важного. Сейчас мне в этом помогает семья, у них есть доступ к моему аккаунту и они перепроверяют все по много раз.

– Помнишь ощущения, когда впервые вышел на лед после перерыва?

– Меня переполняли эмоции – но, в первую очередь, мне было очень страшно. Странные ощущения: вроде ты знаешь, что умеешь кататься, но все равно трясешься. Я тогда сказал себе, что если не смогу восстановить прыжки, то уйду из спорта.

Но уже через пару недель снова стал прыгать квады – сначала вернул риттбергер, а потом даже выучил новый четверной, сальхов. Это получилось почти случайно: я с таким рвением вернулся к тренировкам, что от постоянных отталкиваний на флипе и лутце у меня заболела нога. Так что пришлось осваивать новые прыжки, хаха.

Знаете, во время этой вынужденной паузы я столько раз мысленно прокручивал в голове свои квады, что быстро вспомнил, как они прыгаются. Включал записи своих прокатов и в покадровом режиме их изучал. А так мне оставались только занятия ОФП, танцы дома у зеркала и тренировки в тренажерном зале – тоже самостоятельно. Это непросто, потому что ты толком не понимаешь, как себя замотивировать.

– Что было самое сложное в годе отстранения?

– Я никак не мог привыкнуть к новому распорядку дня – без тренировок. Всю сознательную жизнь я провел на льду, было непросто научиться жить вне катка. Я отвез коньки к родителям и забрал их в Турин только за месяц до конца дисквалификации.

– Ты смотрел соревнования в прошлом сезоне?

– Да, почти все – дома у телевизора. Это было тяжело, потому что очень хотелось быть там, на льду. Но в какой-то момент я понял, что эта вынужденная пауза даже пошла мне на пользу. Дело в том, что к весне 2023-го я был полностью дезориентирован: не понимал, чего хочу, чувствовал себя потерянным и никак не мог справиться со стрессом.

А так я почти год жил обычной жизнью в Турине: ходил в университет, встречался с друзьями, отдыхал и делал что-то помимо фигурного катания. У меня впервые появились друзья не из спорта, я будто ожил.

А еще я побыл обычным студентом, закончил досрочно второй курс университета, очень много учился. Еще здорово, что удалось много времени провести с семьей.

Семья и друзья – моя главная группа поддержки последние месяцы. Если бы не они, я вряд ли бы справился с этой ситуацией. Мне повезло: друзья всегда говорят мне правду, не пытаются меня успокоить и утешить, лишь бы я не нервничал. Они любят меня и спокойно могут сказать «вот дурак, как же глупо ты поступил» – и это точно помогает не терять связь с реальностью.

Я счастлив, что вернулся в Италию, я дома – и это такое облегчение. Больше не хочу уезжать. Я словно восстал из пепла и сейчас я новый человек. И знаете, оказалось, что если ты счастлив, то даже тренировки идут совсем по-другому.

«Это началось, когда я уехал в Москву, к Этери Тутберидзе. Но это больше меня не задевает». О хейте

– Ты недавно написал пост, в котором поблагодарил своих хейтеров, которые только мотивируют тебя идти вперед. Чувствуешь, что их стало больше?

– Да нет, просто я понял, что стал сильнее. Год назад такие сообщения меня ранили, но сейчас меня это и правда мотивирует. Я очень повзрослел. Тот старый Даниэль был слабым, но сейчас я совершенно другой человек.

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Чем злее комментарии, тем больше у меня сил и энергии доказать этим людям, что я не зря катаюсь. Год назад только и разговоров было про то, что моя карьера окончена – и посмотрите, у меня уже две медали Гран-при в этом сезоне.

– Ты следишь за тем, что про тебя пишут в твиттере?

– А у меня нет там аккаунта, так что до меня ничего не долетает. Я знаю, что там сидят люди, которые любят пройтись по всем фигуристам, не только по мне. В них столько злобы и так мало любви к фигурному катанию, что не стоит обращать на них внимание.

– Ты понимаешь, почему тебя так хейтят?

– Это началось после того, как я уехал тренироваться в Москву, к Этери Тутберидзе. Но это больше меня не задевает.

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– Год назад ты перешел к новому тренеру, поблагодарив Тутберидзе за «профессиональную поддержку и обучение».

– Да, теперь я тренируюсь в Турине у Эдуардо де Бернади. Мне с ним комфортно и спокойно, он знает, как настроить меня психологически, и дает очень точные советы по технике.

Пока я не мог выходить на лед, он изучал мои прыжки в записи, поэтому после возвращения на каток дал кучу советов, что и как улучшить. Еще он сразу сказал: «Ты хочешь быть новым Даниэлем Грасслем? Тогда прыгай новые прыжки».

Одна из главных наших задач сейчас – катать короткую программу с двумя четверными, я понимаю, что это необходимо для того, чтобы конкурировать с сильнейшими.

Еще мы хотим поставить новую короткую программу, на это летом времени не хватило. Нынешнюю, под музыку Шопена, мы поставили с хореографом Бенуа Ришо еще два года назад. Это был не лучший период моей жизни, и я хочу закрыть ту главу, перевернуть страницу и начать все с чистого листа.

– Поддерживаешь ли ты отношения с людьми из твоего прошлого – тренерами или фигуристами?

– Мы виделись в Астане с Этери, мы приезжали туда на Мемориал Дениса Тена. С Никой Эгадзе мы по-прежнему хорошие друзья. Еще я с большой теплотой вспоминаю Аделию Петросян – мы подружились во время моих тренировок в России.

Когда я уезжал из Москвы, она была чуть ли не единственная, кто написал мне что-то хорошее и поддержал. Я ужасно благодарен ей за все те слова, которые она тогда для меня нашла. Она очень веселая и добрая девушка, мы часто дурачились вместе на тренировках – например, кидались друг в друга снежками, когда Этери отворачивалась. Мне она очень нравится, и могу сказать, что сейчас это сильнейшая российская фигуристка.

К сожалению, у меня даже не осталось совместных фотографий с ней. Есть только вот такая, с самыми маленькими фигуристами группы.

– Справа – новая чемпионка команды Этери Тутберидзе, Маргарита Базылюк. Ты ее помнишь?

– Конечно, она очень милая и скромная девочка, но на тренировках всегда творила невероятные вещи! Она очень крутая.

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Фото: IMAGO/Vesa Moilanen, Yohei Osada/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press ; instagram.com/daniel.grassl_official