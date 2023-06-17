Даниэль Грассль присоединился к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль присоединился к группе Этери Тутберидзе на сборе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске 5 июня. Грассль ранее находился в США, где хореограф Бенуа Ришо поставил ему произвольную программу. 

Фигурист сотрудничает с командой Тутберидзе с января 2023 года. 

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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13 комментариев

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Светлана Менова
Ну вот видите, не сбежал! 😅 А то тут многие предрекали.

Продуктивных сборов Даниэлю! Надеюсь, что условия в Новогорске ему понравятся.
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Додик Аксель
Дальние перелёты и сложная логистика не пугают Даниэля. Он продолжает сотрудничать и тренироваться в ТШТ. Удачи ему в новом сезоне !
+19
-2
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София Хайн
Ну и хорошо. Арсению будет спарринг партнёр.
+11
-1
+10
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bona ulo
Ну вот, а хейтеры ТШТ так надеялись и уверяли, что Даниэль не вернется.
+13
-3
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Анна Беляева
15 июня он в Новгорск собирался прибыть. Вероятно, с этой даты и тренируется там
+8
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Rosina Watson
Good luck Daniel. Success 🙌
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Olga.t
Ну, кажется теперь все на рабочих местах.))
Готовимся к сезону...
+3
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nina1212
Ответ Ирина Иванова
Эффективных сборов и постановки КП
программы вроде ему уже поставили
+3
0
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Маргарита В Сафронова
Даниель классный! Рада, что он продолжает работу с ТШТ. Жду новых программ.
+3
-1
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Ирина Иванова
Эффективных сборов и постановки КП
+1
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+1
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Lennuci
Занял место Усачевой, да еще и за бабки поди, проказник? Где Антиана с Геммой и все ведущие бухгалтерию ТШТ?
+5
-5
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Estelkas
Парень не ищет легких путей. Чем-то цепляет, пусть все у него получится!
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