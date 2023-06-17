Даниэль Грассль присоединился к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Итальянский фигурист Даниэль Грассль присоединился к группе Этери Тутберидзе на сборе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске 5 июня. Грассль ранее находился в США, где хореограф Бенуа Ришо поставил ему произвольную программу.

Фигурист сотрудничает с командой Тутберидзе с января 2023 года.

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